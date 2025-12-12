Hallaron bebé abandonado en carro que estaba en el Chorro de Quevedo, en Bogotá: al final, tremenda ‘sorpresa’ se llevó la Policía

Tremenda sorpresa se llevaron algunas personas que transitaban por el sector del Chorro de Quevedo, en el centro de Bogotá, luego de que un bebé de 11 meses no papara de llorar tras haber sido abandonado al interior de un vehículo.

Inmediatamente, dieron aviso a las autoridades, que al arribar al lugar se percataron de que, efectivamente, el pequeño estaba en situación de abandono. Por lo tanto, apoyados con el Cuerpo Oficial de Bomberos procedieron al rescate del bebé para salvaguardar su vida.

“Se encontraba abandonado al interior de un vehículo, generando esto un riesgo a la vida e integridad de dicho infante. Es así que, una vez se hacen labores de vecindario y se establece que no hay ninguna persona responsable, se coordina con los bomberos de Bogotá para que acudan al lugar y procedan a abrir el vehículo”, dijo el teniente coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Por lo tanto, para rescatar al bebé, los bomberos rompieron uno de los vidrios del vehículo. Luego de que el pequeño fuera puesto a salvo, al lugar llegaron los padres del bebé argumentando que habían dejado abandonado al bebé al interior del automotor, mientras ellos estaban —supuestamente— comprando unas cervezas.

Sin embargo, según informó la Policía, los padres del bebé “evidenciaban signos de aparente embriaguez”.

Tras lo anterior, la Policía procedió a trasladar al pequeño a un centro especializado de protección, donde fue recibido por el personal competente, con el fin de garantizar el restablecimiento integral de sus derechos.