Misterio en Bogotá: niño de dos años fue hallado en un vehículo y sus padres no aparecen

En un completo misterio se ha convertido el hallazgo de un niño de dos años al interior de un vehículo que estaba parqueado en un sector del barrio La Favorita, localidad de Los Mártires, zona occidental del centro de Bogotá.

El teniente coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que el niño abandonado en el automotor fue encontrado por policías, mientras llevaban a cabo labores de patrullaje en el sector indicado anteriormente.

Al verificar el automotor, los policías evidenciaron que no había un familiar a cargo del pequeño. De hecho, por el momento se desconoce el paradero de estos.

“Al hacer esas labores de vecindario, se evidencia que no hay ningún familiar que pueda atender y extraer el menor de dicho rodante”, explicó el oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El pequeño tras ser rescatado por la Policía. | Foto: Pantallazo de video de la Policía Metropolitana de Bogotá

Tras lo anterior, los uniformados procedieron a rescatar del vehículo al menor, luego de haber estado solo por más de siete horas, según las autoridades.

“Al no ubicarse a ningún familiar o cuidador, el menor fue dejado a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la verificación y restablecimiento de sus derechos. Es de anotar que el vehículo fue inmovilizado y los progenitores no han hecho presencia ante ninguna autoridad, por lo que se desconoce la identidad del menor”, destacaron desde la Metropolitana de Bogotá.

Por último, desde la Policía hicieron un llamado a los padres a que se garantice el cuidado de los pequeños y se eviten situaciones como la ocurrida en el barrio La Favorita.