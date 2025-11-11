Suscribirse

Niño emberá de 5 años cayó del segundo piso en la UPI La Rioja: permanece bajo observación en el Hospital Santa Clara

La Secretaría Distrital de Integración Social informó que mantiene un seguimiento permanente del caso.

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

12 de noviembre de 2025, 1:54 a. m.
La concejal de Bogotá, Ati Quigua, asegura que las condiciones de La Rioja son inhumanas y le pidió diálogo a la Alcaldía.
Un niño de cinco años perteneciente a la comunidad emberá sufrió el pasado 9 de noviembre una caída desde el segundo piso de la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, en Bogotá. Tras el accidente, el menor recibió primeros auxilios en el lugar y fue llevado al Hospital Santa Clara, donde continúa bajo observación médica.

Según la Secretaría Distrital de Integración Social, la intención inicial se vio dificultada porque el padre del menor se opuso en un primer momento a que los equipos de respuesta atendieran al niño. Ante la situación, los funcionarios del equipo de Ciudad Niñez de Integración Social y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) intervinieron para activar los protocolos de atención y la ruta de remisión correspondiente.

El Distrito explicó que, una vez avisado el incidente, se prestaron los primeros auxilios y se coordinó el traslado al centro hospitalario. En el Santa Clara el niño continúa en observación; las entidades no han informado novedades sobre su estado clínico más allá de que permanece bajo cuidado médico.

La Secretaría Distrital de Integración Social informó, además, que mantiene un seguimiento permanente del caso y que, en coordinación con el ICBF, está brindando acompañamiento psicosocial y apoyo familiar a la unidad afectada. Ese acompañamiento forma parte de la ruta de atención que se activa cuando hay menores involucrados en incidentes que requieren intervención institucional.

El hecho volvió a poner en evidencia las condiciones en las que permanece la UPI La Rioja. La Secretaría recordó que el lugar no cuenta con condiciones adecuadas de habitabilidad, saneamiento ni seguridad; por esta razón, la Administración Distrital ha ofrecido alternativas para la reubicación, el entorno o la integración local de las familias indígenas que allí residen, con prioridad en la protección de niños, niñas y adolescentes.

Actualmente, cerca de 390 personas de la comunidad emberá permanecen en la UPI La Rioja, entre ellas niños, niñas, adultos mayores y mujeres. Las autoridades han advertido que el inmueble presenta riesgos estructurales y eléctricos que comprometen la seguridad de todos sus habitantes.

El concejal Jesús Araque hizo un llamado urgente a los líderes de la comunidad para que acepten la reubicación y evacúen la UPI de manera voluntaria e inmediata, debido al riesgo inminente que representa permanecer en el lugar.

Estas alertas ya habían sido señaladas desde 2023 por el Idiger y por la aseguradora Positiva, quienes identificaron un alto riesgo de incidentes, incluyendo problemas de contaminación biológica y fallas en techos y pisos. Mientras tanto, la Secretaría de Integración Social mantiene un seguimiento constante del caso.

