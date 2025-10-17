Suscribirse

Bogotá

Fuerte enfrentamiento entre indígenas y uniformados de la Undmo frente a la sede de la Embajada de Estados Unidos: fueron atacados con flechas

Cuatro policías resultaron lesionados en medio de los enfrentamientos.

Redacción Semana
17 de octubre de 2025, 9:42 p. m.
Ataque con flechas
Ataque con flechas | Foto: Semana

La Embajada de Estados Unidos informó la suspensión de sus actividades debido a los fuertes enfrentamientos entre las comunidades indígenas y los uniformados de la fuerza pública. Al menos cuatro de ellos resultaron heridos por flechas lanzadas por los manifestantes.

En desarrollo...

