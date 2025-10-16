Suscribirse

Confidenciales

Armando Benedetti señaló a la Defensoría de “informarse por la prensa” sobre protestas en Bogotá

El ministro del Interior se negó a corregir las declaraciones en las que afirmó que las manifestaciones de esta semana habrían estado infiltradas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
16 de octubre de 2025, 11:48 a. m.
Armando Benedetti e Iris Marín.
El ministro Armando Benedetti cuestionó la postura de la defensora Iris Marín sobre las protestas en Bogotá. | Foto: SEMANA

El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la postura de la Defensoría del Pueblo sobre las manifestaciones que desarrolló el Congreso de los Pueblos en Bogotá, durante las que sus integrantes se tomaron varios edificios desde los que operan las instituciones del Estado.

El despacho que dirige la defensora Iris Marín respondió a las declaraciones que había dado Benedetti, acusándole de estar estigmatizando a los movimientos sociales e, incluso, esa entidad le invitó a retractarse sobre sus postulaciones.

Contexto: El proyecto del Gobierno que motivó un nuevo apretón de manos entre Armando Benedetti y Francia Márquez

“No es obvio que hay estructuras criminales detrás de las protestas del Congreso de los Pueblos. Al contrario, lo obvio es que la protesta social es un derecho y el Gobierno es la primera autoridad encargada de garantizarla y no estigmatizarla", señaló la Defensoría en un mensaje en su cuenta de X.

La Defensoría señaló que las declaraciones del ministro sobre las protestas son “incoherentes” con la postura que asumido el Gobierno nacional en relación con el derecho a la protesta social, que en el pasado había manifestado un respaldo claro a ese tipo de expresiones.

Contexto: Abelardo de la Espriella pidió “mano dura” contra las protestas en Bogotá

Benedetti, lejos de retractarse, le respondió a la Defensoría que “lo único que no es obvio es que no quieran dialogar las organizaciones sociales con el Gobierno del diálogo, y tampoco es obvio que se tomen 5 edificios del Estado teniendo que evacuar bajo el pánico a cientos de personas y sin que nadie pueda trabajar por dos días. Eso no es obvio! Y sí es obvio que ustedes solo se informan por la prensa”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿En qué lugar quedó Estados Unidos? Sale de la lista de los pasaportes más poderosos del mundo. Así quedó el ranking en 2025

2. Reviven clip de la canción que la influencer Baby Demoni quería en su funeral

3. Manifestaciones en Perú: un muerto y cien heridos dejan las protestas tras instalación de nuevo gobierno

4. José Pékerman celebró la desgracia de Colombia en el Mundial Sub-20: se regó al hablar

5. Dueño de fortuna en Powerball adquiere casas destruidas por incendio en Los Ángeles: esta sería la razón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Armando BenedettiProtestas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.