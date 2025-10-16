Confidenciales
Armando Benedetti señaló a la Defensoría de “informarse por la prensa” sobre protestas en Bogotá
El ministro del Interior se negó a corregir las declaraciones en las que afirmó que las manifestaciones de esta semana habrían estado infiltradas.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la postura de la Defensoría del Pueblo sobre las manifestaciones que desarrolló el Congreso de los Pueblos en Bogotá, durante las que sus integrantes se tomaron varios edificios desde los que operan las instituciones del Estado.
El despacho que dirige la defensora Iris Marín respondió a las declaraciones que había dado Benedetti, acusándole de estar estigmatizando a los movimientos sociales e, incluso, esa entidad le invitó a retractarse sobre sus postulaciones.
“No es obvio que hay estructuras criminales detrás de las protestas del Congreso de los Pueblos. Al contrario, lo obvio es que la protesta social es un derecho y el Gobierno es la primera autoridad encargada de garantizarla y no estigmatizarla", señaló la Defensoría en un mensaje en su cuenta de X.
La Defensoría señaló que las declaraciones del ministro sobre las protestas son “incoherentes” con la postura que asumido el Gobierno nacional en relación con el derecho a la protesta social, que en el pasado había manifestado un respaldo claro a ese tipo de expresiones.
Benedetti, lejos de retractarse, le respondió a la Defensoría que “lo único que no es obvio es que no quieran dialogar las organizaciones sociales con el Gobierno del diálogo, y tampoco es obvio que se tomen 5 edificios del Estado teniendo que evacuar bajo el pánico a cientos de personas y sin que nadie pueda trabajar por dos días. Eso no es obvio! Y sí es obvio que ustedes solo se informan por la prensa”.
