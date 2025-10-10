La vicepresidenta Francia Márquez visitó al ministro del Interior, Armando Benedetti, en su despacho para presentarle un proyecto de decreto que busca reglamentar la Ley 70 de 1994.

Esa normativa pretende regular el artículo 55 de la Constitución de 1991 en relación con los derechos de las comunidades negras y afrocolombianas sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales.

De hecho, esa fue una de las luchas que encabezó Márquez con su trabajo como lideresa social, buscando promover el desarrollo cultural, social y económico de esas comunidades. La reglamentación de esa norma requiere convocar a una consulta previa.

“Este es un sueño y un anhelo de las comunidades negras del país, sin duda fortalece la identidad de los pueblos y el desarrollo de las comunidades. Esto es muy significativo para nuestra gente y en cabeza del presidente le estamos cumpliendo a las comunidades negras y estamos avanzando en el restablecimiento de nuestros derechos. Es hora de que el ministerio haga la consulta previa”, consideró Márquez.