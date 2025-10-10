Suscribirse

El proyecto del Gobierno que motivó un nuevo apretón de manos entre Armando Benedetti y Francia Márquez

La vicepresidenta le entregó al ministro del Interior el decreto que reglamenta la Ley 70 de 1994.

Redacción Semana
10 de octubre de 2025, 10:47 p. m.
La vicepresidenta Francia Márquez le entregó al ministro del Interior Armando Benedetti el proyecto de decreto que reglamenta integralmente la Ley 70 de 1993.
La vicepresidenta Francia Márquez visitó al ministro del Interior, Armando Benedetti, en su despacho para presentarle un proyecto de decreto que busca reglamentar la Ley 70 de 1994.

Esa normativa pretende regular el artículo 55 de la Constitución de 1991 en relación con los derechos de las comunidades negras y afrocolombianas sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales.

De hecho, esa fue una de las luchas que encabezó Márquez con su trabajo como lideresa social, buscando promover el desarrollo cultural, social y económico de esas comunidades. La reglamentación de esa norma requiere convocar a una consulta previa.

“Este es un sueño y un anhelo de las comunidades negras del país, sin duda fortalece la identidad de los pueblos y el desarrollo de las comunidades. Esto es muy significativo para nuestra gente y en cabeza del presidente le estamos cumpliendo a las comunidades negras y estamos avanzando en el restablecimiento de nuestros derechos. Es hora de que el ministerio haga la consulta previa”, consideró Márquez.

Uno de los objetivos que el Gobierno nacional se trazó en el Plan Nacional de Desarrollo era reglamentar esa iniciativa y realizar asignaciones presupuestales para su ejecución. El proyecto de decreto que le presentó Márquez a Benedetti es el cuarto encaminado a surtir la reglamentación integral de la Ley 70, que es promovida por la vicepresidenta.

