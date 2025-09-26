El mensaje de Francia Márquez en redes sociales tras abandonar el recinto de la ONU

Este viernes 26 de septiembre, varias delegaciones, entre ellas las de países árabes y la de Colombia, abandonaron la Asamblea General de la ONU en instantes en que Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, ofrecía su discurso.

En imágenes se pudo ver a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, abandonar el recinto de la ONU, mientras alzaba su mano izquierda, empuñada.

Transcurridas pocas horas, la funcionaria del Gobierno Petro compartió un mensaje en su cuenta en la red social X, argumentando por qué la delegación colombiana, presente en la Asamblea General de la ONU, abandonó el lugar.

“Como madre, me duele el asesinato de los niños y el genocidio del pueblo palestino. Levanto mi voz en señal de protesta. La violencia debe acabar. Colombia no será testigo silente del genocidio en Gaza. En solidaridad con el pueblo palestino, la delegación de nuestro país se retiró del recinto durante la intervención de Israel", compartió Márquez en la citada red social.