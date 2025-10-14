Suscribirse

Autoridades indígenas y campesinas se están tomando varios edificios de Gobierno: desconectaron cámaras de seguridad del MinAgricultura

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Bogotá, los manifestantes se han ubicado en otras cuatro entidades. Están instalando cambuches hasta en los techos.

Redacción Semana
14 de octubre de 2025, 11:40 p. m.
Ministerio de Agricultura también fue tomado por los indígenas.
Ministerio de Agricultura también fue tomado por los indígenas | Foto: Semana

Desde el fin de semana, la Secretaría de Gobierno había estado alertando sobre la llegada de más de 1.000 miembros de diferentes comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes a las instalaciones de la Universidad Nacional.

Contexto: La Guardia Interétnica, Campesina y Popular se tomó las instalaciones del Ministerio de Vivienda

En la mañana de este martes, 14 de octubre, esas mismas comunidades empezaron el desplazamiento a diferentes puntos de la ciudad, con el fin de tomarse de manera pacífica varios edificios de Gobierno y completar la jornada de movilizaciones que había sido convocada desde la semana pasada.

Desde sus redes sociales, la Plataforma Regional de Vivienda y Dignidad confirmó la toma de la sede del Ministerio de Vivienda: “Nos tomamos pacíficamente el Ministerio de Vivienda. Exigimos una política integral de vivienda, bajo gestión de los trabajadores, quienes padecen un profundo déficit habitacional”.

Contexto: Identifican plan para asesinar al contralor Carlos Hernán Rodríguez y a las congresistas Paloma Valencia y Catherine Juvinao

Sin embargo, con el pasar de las horas, la situación se empezó a complicar con la instalación de los campamentos humanitarios en las diferentes sedes de los ministerios y de las direcciones y agencias.

De hecho, miembros de estas comunidades quedaron captados en video, vandalizando con pintura las cámaras de seguridad del centro Comercial San Martín, donde está ubicado el Ministerio de Agricultura.

En el video que circuló por redes sociales, se ve a dos hombres encapuchados subirse a una escalera para alcanzar a pintar las cámaras de seguridad y, de esa manera, bloquear la posibilidad de que los “manifestantes” quedaran en evidencia.

Contexto: Lista la fecha en la que se conocerá el nombre del candidato presidencial del Centro Democrático

De acuerdo con los reportes ciudadanos, en el edificio contiguo al centro comercial, los encapuchados habrían instalado cambuches en los techos de la edificación como forma de protesta.

Aseguraron que no se moverían del lugar hasta que las autoridades del Gobierno nacional les asegurarán que se gestaría una nueva reforma agraria para obtener una mejor distribución de tierras.

Según la información reportada por la Secretaría de Gobierno, las manifestaciones y tomas pacíficas se concentran en sedes de cinco entidades del Gobierno nacional:

  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio del Interior
  • Ministerio de Agricultura
  • Agencia Nacional de Tierras (ANT)
  • Unidad para las Víctimas (UARIV)

