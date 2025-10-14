Suscribirse

Bogotá

La Guardia Interétnica, Campesina y Popular se tomó las instalaciones del Ministerio de Vivienda

La Secretaría de Gobierno de Bogotá notificó, desde el fin de semana, sobre la llegada de al menos 1.000 personas de organizaciones campesinas, indígenas y afro. Se albergan en la Universidad Nacional.

Redacción Semana
14 de octubre de 2025, 2:39 p. m.
Toma del Ministerio de Vivienda
Toma del Ministerio de Vivienda | Foto: Semana

En la mañana de este martes, 14 de octubre, se conoció que la Guardia Interétnica, Campesina y Popular se tomó las instalaciones del Ministerio de Vivienda.

De acuerdo con la información emitida por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, desde el fin de semana, a la ciudad llegaron cerca de 1.000 personas pertenecientes a organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes que están albergadas en las instalaciones de la Universidad Nacional.

Mediante su cuenta de X, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, confirmó que “durante el día han ingresado a Bogotá más de 1.000 personas pertenecientes a organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes de distintas regiones del país. Actualmente, se encuentran en la Universidad Nacional”.

Además, aseguró que se espera la llegada de más delegaciones. Manifiestan preocupación por la situación de seguridad en sus territorios y la posibilidad de realizar movilizaciones en diferentes puntos de la ciudad durante la semana.

Desde sus redes sociales, la Plataforma Regional de Vivienda y Dignidad confirmó la toma de la sede del ministerio: “Nos tomamos pacíficamente el Ministerio de Vivienda. Exigimos una política integral de vivienda, bajo gestión de los trabajadores, quienes padecen un profundo déficit habitacional”.

Por su lado, el Congreso de los Pueblos, que hace parte de la toma al Ministerio, también confirmó una nueva jornada de movilizaciones a nivel nacional.

“Ante la ofensiva de la oligarquía colombiana y su negativa a dar paso a permitir reformas, por mínimas que sean, los movimientos sociales en el país (obreros, campesinos, sectores populares, mujeres, jóvenes, estudiantes, indígenas, afros) hemos decidido movilizarnos en todo el país, incluido Bogotá, para presentar nuestra propuesta de país”, señalaron en un comunicado oficial.

Por el momento, la Secretaría de Gobierno informó que las comunidades no solo estarán presentes en el Ministerio de Vivienda, sino que se dirigen también a otras entidades del Gobierno Nacional.

A esta hora, personas de distintas comunidades se movilizan hacia la Plaza de Bolívar, la Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, y el Ministerio del Interior. Nuestros equipos realizan monitoreo permanente para garantizar la seguridad e integridad de quienes participan en la jornada y de la ciudadanía en general”, indicaron.

