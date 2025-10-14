Ministro Eduardo Montealegre contraataca y denuncia al procurador Gregorio Eljach

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció una denuncia penal en contra del procurador Gregorio Eljach, luego de que el ente de control disciplinario le abrió una investigación por presunta participación en política tras unas declaraciones que suministró a SEMANA.

Al exfiscal lo enredan una serie de comentarios sobre la aspiración presidencial del abogado Abelardo de la Espriella y del expresidente Álvaro Uribe, entre otras alusiones que investiga con lupa la Procuraduría.

En un video revelado por La FM, se le escuchó decir al ministro de Justicia: “En el día de hoy, formularé denuncia penal contra el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, con ocasión de una entrevista que di a la revista SEMANA”.

Anticipó que sus declaraciones las suministró en ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión, haciendo un análisis de la vida política nacional, pero que la entrevista se convirtió en un insumo para que lo indagara la Procuraduría.

Eduardo Montealegre, ministro de Justicia. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“El señor procurador me inició una investigación disciplinaria por supuesta participación en política. El señor Eljach, probablemente, ha cometido un delito de prevaricato”, manifestó el ministro de Justicia.

El argumento que lo llevará a formular la denuncia es que, hace varios años, él investigó a Eljach por un supuesto acto de corrupción que habría cometido en presunta coordinación con el abogado Abelardo de la Espriella.

“Precisamente, mi entrevista hacía relación a las posibilidades políticas del abogado de la mafia como candidato presidencial. Ahora, los dos, Eljach y el abogado de la mafia, construyen una tenaza para amordazarme, para callarme”, agregó Eduardo Montealegre.

Los cuestionamientos fueron más allá, y el funcionario puso en duda la idoneidad de Eljach para estar en el cargo que ostenta: “Haber designado a Gregorio Eljach como procurador general de la Nación, es decir, como guardián de la ética pública, es tanto como haber colocado al ratón a cuidar el queso”.

Procurador Gregorio Eljach. | Foto: No

Uno de los fragmentos de la entrevista que enreda a Eduardo Montealegre ante la Procuraduría es el siguiente, sobre de la Espriella: “Me parece que la candidatura de Abelardo de la Espriella es caricaturesca. Él es muy bueno para vender ron, excelente para cantar ópera, pero no lo veo con ninguna formación intelectual y ética, siendo un abogado de la mafia, para ser presidente de Colombia”.