CONFIDENCIALES
Eduardo Montealegre y la Procuraduría, ¿nueva confrontación a la vista?
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria al ministro por presunta participación en política.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, firmó la paz con el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras dos conversaciones que sostuvo con el presidente Petro.
Sin embargo, el nuevo choque podría darse con la Procuraduría, debido a la investigación disciplinaria que le abrió a Montealegre por presunta participación en política. Esto a raíz de que el funcionario, en entrevista con SEMANA, se refirió a varios de los precandidatos presidenciales.
En privado, el ministro de Justicia ha dicho que no le tiene miedo al procurador Gregorio Eljach y anunció que le responderá “muy duro” en los próximos días y con argumentos disciplinarios. En la Casa de Nariño dicen que Petro leyó detenidamente la entrevista de Montealegre con este medio