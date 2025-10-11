Eduardo Montealegre y la Procuraduría, ¿nueva confrontación a la vista?

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, firmó la paz con el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras dos conversaciones que sostuvo con el presidente Petro.

Sin embargo, el nuevo choque podría darse con la Procuraduría, debido a la investigación disciplinaria que le abrió a Montealegre por presunta participación en política. Esto a raíz de que el funcionario, en entrevista con SEMANA, se refirió a varios de los precandidatos presidenciales.