Suscribirse

CONFIDENCIALES

Eduardo Montealegre y la Procuraduría, ¿nueva confrontación a la vista?

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria al ministro por presunta participación en política.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
11 de octubre de 2025, 6:47 a. m.
Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, radicó el proyecto el 20 de julio de 2025. Tendrá que defenderlo en la Cámara.
Eduardo Montealegre, ministro de Justicia. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, firmó la paz con el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras dos conversaciones que sostuvo con el presidente Petro.

Sin embargo, el nuevo choque podría darse con la Procuraduría, debido a la investigación disciplinaria que le abrió a Montealegre por presunta participación en política. Esto a raíz de que el funcionario, en entrevista con SEMANA, se refirió a varios de los precandidatos presidenciales.

Contexto: Armando Benedetti y Eduardo Montealegre se tomaron el tinto de la paz: ¿hubo reconciliación?

En privado, el ministro de Justicia ha dicho que no le tiene miedo al procurador Gregorio Eljach y anunció que le responderá “muy duro” en los próximos días y con argumentos disciplinarios. En la Casa de Nariño dicen que Petro leyó detenidamente la entrevista de Montealegre con este medio

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Millonaria cifra de publicidad en redes: estos son los precandidatos que más le meten plata a la pauta digital

2. Las preocupantes dudas que rodean a la Agencia Nacional de Tierras: hay políticos inmersos y riesgo electoral para 2026

3. Jorge Iván Ospina, el embajador de papel: esta es la razón por la que el exalcalde de Cali no ejerce funciones diplomáticas en Palestina

4. “El petrismo puede ganar en 2026”: Carolina Corcho sale en defensa de Gustavo Petro, cuestiona duramente a la oposición y destapa sus principales propuestas

5. El Nobel de Paz para María Corina Machado termina de acorralar a Nicolás Maduro. El mensaje de ella a Donald Trump será definitivo. Estos son los detalles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Eduardo MontealegreArmando BenedettiGregorio Eljach

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.