Armando Benedetti y Eduardo Montealegre se tomaron el tinto de la paz: ¿hubo reconciliación?

Los ministros Armando Benedetti y Eduardo Montealegre estaban molestos uno con el otro por las declaraciones que dieron en SEMANA.

El primero en hablar fue el ministro del Interior, quien en la entrevista aseguró que el gabinete ministerial era “flojo”. Aunque Benedetti no dio nombres, Montealegre se sintió aludido y en el chat ministerial la emprendió contra el jefe de la cartera política.

Tras esas declaraciones de Benedetti, Montealegre concedió otra entrevista a SEMANA, donde se despachó contra su compañero de gabinete y usó varios calificativos en su contra.

El exfiscal general de la Nación ratificó todos los mensajes que había escrito en contra del jefe de la política del Gobierno en el chat de WhatsApp del gabinete y extendió su disposición para un posible diálogo. Sin embargo, al equipo más cercano a Benedetti no le agradó que Montealegre avivara la controversia.

Eduardo Montealegre le reafirmó a SEMANA lo que piensa de Armando Benedetti, lo llamó “fantoche” y “arrogante”, pero no lo consideró su enemigo. Y menos le cerró la puerta a un posible diálogo, porque reconoce al barranquillero como un político inteligente con manejo del Congreso.

“Le tiendo la mano a Benedetti para que nos sentemos a conversar y a tomar un café y, después de que nos criticamos mutuamente, continuar con un trabajo conjunto en el Congreso”, propuso el ministro de Justicia.

Por esa razón, el abogado Julio César Ortiz medió para que se diera el encuentro entre los ministros, con la finalidad de que dejaran sus diferencias de lado. Además, el presidente Petro había dado instrucciones para que esa pelea dejara de ser pública.

Dicho encuentro se dio este martes, 7 de octubre, y estuvieron presentes el abogado Ortiz y Roy Barreras.

En las imágenes, se observa que Montealegre le llevó de regalo a Benedetti un libro y, posteriormente, los dos posaron para la foto con el texto en la mano.

Tras ese encuentro se dio por zanjada la discrepancia entre los dos ministros y aseguraron que no habrá más “fuego amigo” dentro del gabinete ministerial.

Eduardo Montealegre, Roy Barreras y Armando Benedetti. | Foto: Archivo particular