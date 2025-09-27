CONFIDENCIALES
La entrevista de Armando Benedetti en SEMANA desató la furia del gabinete; esto fue lo que pasó
Las palabras de Benedetti no cayeron bien entre sus compañeros y tres ministros le reclamaron en un grupo de WhatsApp donde está el gabinete en pleno.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, generó caos político tras la entrevista publicada en la pasada edición de SEMANA, en la que aseguró que el gabinete del presidente Gustavo Petro es “flojo”.
Las palabras de Benedetti no cayeron bien entre sus compañeros y tres ministros le reclamaron en un grupo de WhatsApp donde está el gabinete en pleno. “Me dijeron de todo”, contó. “Petro no me dijo nada, pero los otros quedaron bravos. La embarré porque no debí decir que todos eran vagos, sino algunos”, reconoció.
Gustavo Bolívar también se molestó con Benedetti porque el ministro mostró sus preferencias electorales por Roy Barreras y Daniel Quintero.