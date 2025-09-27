Suscribirse

La entrevista de Armando Benedetti en SEMANA desató la furia del gabinete; esto fue lo que pasó

Las palabras de Benedetti no cayeron bien entre sus compañeros y tres ministros le reclamaron en un grupo de WhatsApp donde está el gabinete en pleno.

Redacción Confidenciales
27 de septiembre de 2025, 8:58 a. m.
Armando Benedetti.
Armando Benedetti. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El ministro del Interior, Armando Benedetti, generó caos político tras la entrevista publicada en la pasada edición de SEMANA, en la que aseguró que el gabinete del presidente Gustavo Petro es “flojo”.

Contexto: “Yo le pago el Uber”: Armando Benedetti respondió a Alfredo Saade, quien se quejó porque el Gobierno Petro le redujo su seguridad

Las palabras de Benedetti no cayeron bien entre sus compañeros y tres ministros le reclamaron en un grupo de WhatsApp donde está el gabinete en pleno. “Me dijeron de todo”, contó. “Petro no me dijo nada, pero los otros quedaron bravos. La embarré porque no debí decir que todos eran vagos, sino algunos”, reconoció.

Gustavo Bolívar también se molestó con Benedetti porque el ministro mostró sus preferencias electorales por Roy Barreras y Daniel Quintero.

