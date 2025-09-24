“Yo le pago el Uber”: Armando Benedetti respondió a Alfredo Saade, quien se quejó porque el Gobierno Petro le redujo su seguridad

El ministro del Interior, Armando Benedetti, le respondió al pastor Alfredo Saade, quien se quejó de que el gobierno del presidente Gustavo Petro, del que hizo parte como jefe de gabinete, le redujo su esquema de seguridad.

Benedetti —a quien se dirigió Saade cuando hizo la solicitud y elevó su queja pública— respondió en una improvisada conferencia de prensa este miércoles, 24 de septiembre, donde aseguró que el religioso pide vehículos a la UNP como si fuera una agencia.

“¿Quién es Saade?”, preguntó el jefe de la política a la prensa cuando le preguntó por las quejas del exjefe de gabinete.

Alfredo Saade, exjefe de gabinete. (Colprensa - Cristian Bayona). | Foto: COLPRENSA

“Él ya tiene seguridad. En el último comité se le adjudicaron unos carros. Yo pregunté ayer (martes) qué había pasado con el pastor Alfredo Saade y me respondieron que él pide vehículos en la mañana como si eso fuera una especie de agencia de alquiler de carros, como ‘oiga, mándeme un carro’. Eso me dijeron de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, informó Benedetti.

Y aclaró que un vehículo no se le puede entregar de un momento para otro. Al contrario, tiene que existir una planificación por parte de la entidad que presta seguridad a los funcionarios públicos y ciudadanos en Colombia.

“Si es así, díganle a Saade que yo le pago el Uber”, destacó.

Los periodistas le preguntaron al ministro si tenía algún problema con el exjefe de gabinete y él, sorprendido, respondió: “¿Yo con Saade? No. Él me cae bien y nunca me quitaría el sueño”.

Armando Benedetti. Bogotá Septiembre 18 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Aunque Benedetti niega las diferencias con Saade, el pastor cristiano, desde que quedó por fuera de la Casa de Nariño, señaló a Benedetti como uno de los responsables.

También lo responsabilizó de estar detrás de la suspensión disciplinaria por parte de la Procuraduría en medio de la investigación que adelanta el organismo de control porque, por orden del presidente Gustavo Petro, se atravesó a la firma Thomas Greg & Sons en la licitación de los pasaportes.

“¿El procurador me saca del lado del presidente Gustavo Petro por orden de Benedetti y sus secuaces?”, preguntó en su momento el cristino.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez. | Foto: cortesía/juan carlos sierra-semana

El ministro del Interior no se quedó callado y le respondió: “Nada tengo que ver con tu salida o la sanción de la Procuraduría. Nunca quise que te fueras. Entiendo tu reacción, pero no mires para acá”.

En esta oportunidad, Alfredo Saade grabó un video y lo divulgó en sus redes sociales donde afirmó que, “infortunadamente, el Ministerio del Interior no nos está prestando la seguridad debida como candidato a la presidencia por el Pacto Histórico”.

Y contó que llegó a Medellín a hacer su campaña política. “Seguimos en nuestra candidatura a la Presidencia de la República a través del Pacto Histórico. La UNP no nos responde, no tenemos vehículo para transportarnos. Estoy muy agradecido con la Policía, quien nos está prestando un servicio, pero infortunadamente, ellos no tienen un vehículo disponible”.