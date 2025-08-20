Suscribirse

Política

Armando Benedetti respondió a las pullas de Alfredo Saade: “No mires para acá”

El exjefe de Despacho de la Presidencia señala al ministro como el artífice de la sanción que le aplicó la Procuraduría.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 12:02 p. m.
Armando Benedetti y Alfredo Saade.
Armando Benedetti y Alfredo Saade. | Foto: Semana

El ministro del Interior, Armando Benedetti, le respondió a Alfredo Saade después de que el exfuncionario de la Casa de Nariño le lanzara varias críticas, señalándolo por su salida de la Presidencia.

Saade aseguró, en la noche del martes, que apenas se estaba enterando de la suspensión por tres meses que le aplicó la Procuraduría General de la Nación por cuenta de las irregularidades en la gestión del contrato de elaboración de pasaportes del país.

En ese mismo mensaje, cuestionó si hubo injerencias de Benedetti o de la excanciller Laura Sarabia en la decisión que tomó el ente de control que lo separa del ejercicio de los cargos públicos en un escenario en el que acaba de ser nombrado como embajador de Colombia en Brasil.

Contexto: Alfredo Saade habla de “fuego interno” en la Casa de Nariño tras su salida del círculo más cercano de Gustavo Petro

“Me acabo de enterar que la Procuraduría me suspendió por tres meses, me pregunto: ¿a quién tan poderoso le quite el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así? ¿El esposo de Laura Sarabia que trabaja en procuraduría intervino? ¿El procurador me saca del lado del presidente Gustavo Petro por orden de Benedetti y sus secuaces? ¿A qué le temen?“, escribió Saade en su cuenta de X.

Entonces, Benedetti respondió a esos señalamientos diciéndole que no tiene ningún vínculo con la decisión que tomó ese ente de control en contra de Saade. “Nada tengo que ver con tu salida o la sanción de la Procuraduría. Nunca quise que te fueras. Entiendo tu reacción, pero no mires para acá”, escribió el ministro.

Contexto: Testimonio de alto funcionario de la Cancillería tiene en jaque a Alfredo Saade por el caso pasaportes: “Orden del presidente”

Saade defiende que su salida del cargo de jefe de Despacho de la Casa de Nariño nada tiene que ver con algún caso de corrupción y, por el contrario, señala que su misión en ese rol fue quitarle el contrato de los pasaportes “a las mafias”, siguiendo las órdenes del jefe de Estado.

Este caso nace de uno de los asuntos más polémicos que ha gestionado la Cancillería durante la administración Petro, pues el mandatario promovió una transición en el esquema de producción de pasaportes del país, que había estado a cargo de la firma Thomas Greg & Sons.

Contexto: Debate del presupuesto para 2026 llega a la agenda del Congreso, ¿hay ambiente político para aprobarlo?

Los comentarios de Saade contra Benedetti siguieron. El exjefe de Despacho acusó al ministro de “cocinar” las visitas que hizo el procurador a la Casa de Nariño y afirmó que era una “figura incómoda” tanto para el ministro como para la excanciller.

“Mucha gente me informaba de lo perversas que son. No les creí y por eso acepté el llamado del presidente, pero estos ataques me fortalecen”, escribió Saade. La suspensión por tres meses en contra de Saade aplica solo para el cargo que ejerció como jefe de Despacho y, pese a esto, el Gobierno mantiene su nombramiento como embajador.

