Suscribirse

Política

Debate del presupuesto para 2026 llega a la agenda del Congreso, ¿hay ambiente político para aprobarlo?

El proyecto será sustentado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila. El Ejecutivo tiene hasta el 15 de septiembre para que el monto sea aprobado.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 11:39 a. m.
El ministro de Hacienda German Ávila junto a Angie Rodríguez directora del Dapre, radicaron el Presupuesto General de la Nación para el 2026.
Ministro de Hacienda, Germán Ávila. | Foto: Colprensa

El Congreso de la República revive el debate sobre el Presupuesto General de la Nació para 2026, un proyecto que el Gobierno de Gustavo Petro presentó por el monto de 556,9 billones de pesos sin que se tenga asegurado su financiamiento para el próximo año.

El Ejecutivo tiene hasta el 15 de septiembre para que las comisiones económicas conjuntas aprueben el monto en primer debate con el objetivo de que ese proyecto pase al análisis de las plenarias, en medio de una discusión que tendrá lugar en un ambiente previo a las elecciones presidenciales y legislativas.

La discusión estará en manos de las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, instancias que fueron convocadas para las 9 de la mañana de este martes para escuchar la presentación que hará el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Contexto: Colombia está en riesgo de caer en el “gota a gota internacional”

El debate también fueron citados la directora general del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina Posso; la directora del DANE, Piedad Urdinola Contreras, y el director de la Dian, Luis Eduardo Llinás Chica.

Lo más leído

1. ¿Tiene alguna? Estas son las 6 aplicaciones que debe desinstalar de inmediato para proteger su cuenta bancaria y evitar ser estafado
2. Gobierno Petro autorizó camionetas, escoltas y gasolina para el ELN y las disidencias de las Farc; esta es la historia
3. Reloj Rolex de $56 millones podría ser clave dentro del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: aparece relevante detalle

Los funcionarios del Gobierno tendrán que sustentar el proyecto ante un legislativo que es escéptico del monto propuesto por el ministro Ávila porque financiar ese valor necesita que se aplique una reforma tributaria o una ley de financiamiento para la que tampoco hay ambiente político.

Contexto: Presupuesto de 2026: a Petro no le gustó la baja inversión social, pero quiere más gasto y deuda para el país

“No se puede politiquear con las finanzas públicas. El presupuesto de 2026 presentado por el Gobierno no coincide con el Marco Fiscal de Mediano Plazo”, ha apuntado la senadora Angélica Lozano.

El plazo máximo para que el Presupuesto General de la Nación se apruebe en las comisiones económicas conjuntas termina el 25 de septiembre. Luego, el articulado pasaría a la discusión de las plenarias que deberán analizar el proyecto para antes del 20 de octubre.

Contexto: Congresistas cuestionados e investigados por la Corte Suprema fueron designados como ponentes del Presupuesto General de la Nación

Si el Gobierno no consigue la aprobación del articulado, el presidente Petro podría expedirlo por decreto, tal y como lo hizo con el presupuesto del 2025, ante la negativa del Congreso de darle aval a una propuesta desfinanciada.

El monto trazada por la cartera de Hacienda tiene un incremento de 20 billones de pesos en el valor real del presupuesto vigente para este 2025 y marca incrementos en los rubros para funcionamiento del Estado en inversión.

De los 557 billones de pesos del presupuesto para 2026, hay 26,3 billones de pesos que dependen de que se apruebe un proyecto de reforma cuyo contenido se desconoce.

El año pasado, cuando se estaba discutiendo el presupuesto para 2025, el Gobierno aplicó la misma jugada y el Congreso terminó negando tanto el monto del proyecto como la aplicación de un nuevo paquete de impuestos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mhoni Vidente vaticinó preocupante situación que golpeará a país latino y advirtió sobre caos: “La gente no entiende”

2. Policía en Argentina arremetió contra jugadores de Once Caldas: tiraron gases lacrimógenos y todo quedó en video

3. Costco se detiene por un día: el cierre de sus 623 sucursales ya tiene fecha

4. Dilema ético: mujer con muerte cerebral es usada como incubadora en Georgia por ley antiaborto

5. Alfredo Saade habla de “fuego interno” en la Casa de Nariño tras su salida del círculo más cercano de Gustavo Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

congresoCámara de RepresentantesSenadoPresupuesto General de la NaciónPresupuesto 2026

Noticias Destacadas

Alfredo Saade Vergel

Alfredo Saade habla de “fuego interno” en la Casa de Nariño tras su salida del círculo más cercano de Gustavo Petro

Redacción Semana
La Nueva EPS lleva un año intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Es la EPS con más afiliados del país.

SuperSalud hace enroque en designación de agentes interventores de tres importantes EPS del país

Redacción Semana
Candidatos de la coalición La Fuerza de las Regiones.

Los cuatro exalcaldes y gobernadores de la coalición ‘La Fuerza de las Regiones’ se sometieron a exámenes toxicológicos antes de inscribir su candidatura presidencial

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.