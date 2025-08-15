Confidenciales
Congresistas cuestionados e investigados por la Corte Suprema fueron designados como ponentes del Presupuesto General de la Nación
El debate se empezará a dar en los próximos días en el Congreso de la República.
Este viernes, 15 de agosto, se conoció que la mesa directiva de la Comisión Tercera de la Cámara designó los ponentes del Presupuesto General de la Nación que deberá ser discutido en primer debate.
Aunque dicha designación siempre debe hacerse, en esta ocasión ha llamado la atención que dos representantes a la Cámara que serán ponentes, tienen serios cuestionamientos y están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia: Wadith Manzur y Wilmer Carrillo quienes hacen parte del grupo de coordinadores ponentes.
Junto a ellos, en esa coordinación estarán: Wilmer Castellanos, Saray Robayo, Wilmer Guerrero, Ángela Vergara y Wilder Escobar.
Además, Manzur y Carrillo integran la Comisión de Acusación y ha generado suspicacia que estén al frente de este tema económico cuando al mismo tiempo adelantan investigaciones contra el presidente Gustavo Petro.
Así mismo se decidió que Juliana Aray; Carlos Vallejo; Daniel Restrepo; Diógenes Quintero; Christian Garcés; Jhon Fredy Nuñez; Carlos Carreño; Etna Argote; Bayardo Betancourt; Silvio Carrasquilla y Olmes Echeverría estarán como ponentes.
La discusión iniciará en los próximos días y se definirá el monto del Presupuesto General de la Nación presentado por 556,9 billones de pesos.