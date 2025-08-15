Suscribirse

Confidenciales

Congresistas cuestionados e investigados por la Corte Suprema fueron designados como ponentes del Presupuesto General de la Nación

El debate se empezará a dar en los próximos días en el Congreso de la República.

Redacción Confidenciales
16 de agosto de 2025, 2:43 a. m.
Wadith Manzur y Wilmer Carrillo.
Wadith Manzur y Wilmer Carrillo. | Foto: SEMANA

Este viernes, 15 de agosto, se conoció que la mesa directiva de la Comisión Tercera de la Cámara designó los ponentes del Presupuesto General de la Nación que deberá ser discutido en primer debate.

Aunque dicha designación siempre debe hacerse, en esta ocasión ha llamado la atención que dos representantes a la Cámara que serán ponentes, tienen serios cuestionamientos y están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia: Wadith Manzur y Wilmer Carrillo quienes hacen parte del grupo de coordinadores ponentes.

Junto a ellos, en esa coordinación estarán: Wilmer Castellanos, Saray Robayo, Wilmer Guerrero, Ángela Vergara y Wilder Escobar.

Además, Manzur y Carrillo integran la Comisión de Acusación y ha generado suspicacia que estén al frente de este tema económico cuando al mismo tiempo adelantan investigaciones contra el presidente Gustavo Petro.

Así mismo se decidió que Juliana Aray; Carlos Vallejo; Daniel Restrepo; Diógenes Quintero; Christian Garcés; Jhon Fredy Nuñez; Carlos Carreño; Etna Argote; Bayardo Betancourt; Silvio Carrasquilla y Olmes Echeverría estarán como ponentes.

La discusión iniciará en los próximos días y se definirá el monto del Presupuesto General de la Nación presentado por 556,9 billones de pesos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Elianis Garrido hizo aterradora confesión sobre un momento difícil por el que atravesó: “Estaba loca”

2. Álvaro Uribe Vélez se reunió con Juan Carlos Pinzón para hablar de las elecciones del 2026 y qué se viene para el Centro Democrático

3. Gustavo Petro vuelve a lanzar críticas a las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay

4. Salah se quebró en el homenaje de Liverpool a Diogo Jota: video le da la vuelta al mundo

5. Inesperado comentario de Violeta Bergonzi a su compañera en ‘MasterChef Celebrity’ generó todo tipo de reacciones

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Presupuesto 2026Congreso de la República

Noticias Destacadas

César Lorduy y Samir Radi.

Confirmado: César Lorduy, exmagistrado del CNE, aspirará al Senado en 2026

Redacción Confidenciales
Wadith Manzur y Wilmer Carrillo.

Congresistas cuestionados e investigados por la Corte Suprema fueron designados como ponentes del Presupuesto General de la Nación

Redacción Confidenciales
Donald Trump Vladimir Putin

Esto fue lo que le dijo Putin a Trump, tan pronto se saludaron: “Son algunas palabras bonitas que podemos decir”

Redacción Confidenciales

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.