Implosión en el Gobierno Petro: los chats de la pelea entre Armando Benedetti y Eduardo Montealegre; “hasta verte en la cárcel (…) fantoche”

Este es el duro cruce entre ambos ministros. “Benedetti solo sirve para hablar paja y sembrar caos... El Titanic de la paz, se hundirá”, dice uno. “No leeré más este chat”, responde el otro.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 11:55 a. m.
Eduardo Montealegre y Armando Benedetti. | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

Una entrevista de Armando Benedetti con SEMANA desató una tormenta interna en el Gobierno de Gustavo Petro. El ministro del Interior habló con el editor político de la revista, Diego Bonilla, hace 15 días, y las consecuencias de lo que dijo aún sacuden a la Casa de Nariño.

En esa conversación, Benedetti dijo sin titubeos: “Es un gabinete flojo y Petro lo sabe… Se lo he dicho, pero no sé”.

Este 1.º de octubre, el director de la W Radio, Julio Sánchez Cristo, reveló unos chats que dejan ver que esa afirmación generó un cisma que todavía incomoda en el alto poder presidencial y que generó una pelea de marca mayor entre dos pesos pesados del gabinete: Armando Benedetti y Eduardo Montealegre.

Sánchez Cristo reveló el contenido de esas conversaciones. El último choque se dio por una supuesta molestia de Montealegre por las declaraciones de Benedetti sobre la importancia de que todos los ministros, como una muestra de respaldo y solidaridad con Petro, renunciaran a la visa tras la decisión del Departamento de Estado de quitársela al mandatario colombiano.

Armando Benedetti.
Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En la primera parte del chat, Montealegre advirtió que la oposición intentaba intentando hundir el proyecto de paz total, una de las principales banderas que siempre ha mantenido el presidente, pese a las constantes críticas.

“Angie (Rodríguez). Álvaro Rueda, liberal de Santander, entre otros, quiere hundir el PL (proyecto de ley) de paz total, a punta de dilaciones. Programaron una audiencia para dentro de mes y medio en Barranca. Como van las cosas, ni siquiera se discutirá este proyecto en comisión primera de Cámara. La oposición es tramposa”, escribió.

Armando Benedetti revela las intimidades del Gobierno Petro | Semana noticias

Ahí mismo fue donde lanzó el duro dardo al ministro del Interior y comenzó a subir la tensión entre los dos: “Y, Benedetti, que solo sirve para hablar paja y sembrar caos, ahora ya no tiene ningún interés en el proyecto, como lo hizo al principio. Así no se puede. El Titanic de la paz, se hundirá“.

Mientras el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó iniciativas para favorecer penalmente las organizaciones ilegales dedicadas al narcotráfico, las hectáreas cultivadas con hoja de coca aumentaron un 53 por ciento.
Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La arremetida de Montealegre no terminó ahí. El ministro de Justicia llamó a los ministros “tibios” y lanzó serias acusaciones contra Benedetti, a quien acusó de querer desprestigiar al gabinete. El ministro de Justicia fue mucho más allá y le pidió a Benedetti la renuncia.

“Benedetti es un ‘tibio’ con la paz total. Solo le interesan titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete. Ahora posa de macho alfa del Gobierno. Benedetti: ya ha causado muchos daños. No sea fantoche. ¡Váyase ya! No más. Este ministerio le quedó grande, sea serio“, dijo en los chats que fueron publicados por Julio Sánchez Cristo.

Finalmente, señaló: “Yo necesito su ayuda. La necesita el presidente“.

Ante estos duros cuestionamientos, Armando Benedetti respondió también en un alto tono. “No le he hecho nada malo para que hable así de mí. ¡Déjeme quieto! ¡Y bonita forma de pedir ayuda! No leeré más este chat”, señaló.

Montealegre le recordó al jefe de la cartera del Interior algunos de los escándalos que ha protagonizado desde que llegó al Gobierno.

“Benedetti sigue con el mismo modus operandi: grabó una conversación privada con Laura Sarabia y luego la filtró para crear la crisis más grande que ha tenido este Gobierno. Tras de ladrón, bufón. ¡Qué peligro! Aquí el clima laboral lo está haciendo invivible Benedetti, insultando a los ministros y propiciando el caos, ¡Qué belleza!”, apuntó.

El ministro de Justicia no cesó allí su arremetida y le dijo: “Vamos a ver qué tan ‘gallito de pelea’ es Benedetti, cuando la Corte Suprema de Justicia lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto”.

Hasta el momento, ninguno de los dos funcionarios ha hablado públicamente sobre este cruce reveló Julio Sánchez Cristo, pero está más que claro que las cosas están que ‘arden’ en la Casa de Nariño.

