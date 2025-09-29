Suscribirse

Política

¿Cascada de renuncias a visas? Benedetti pidió solidaridad del gabinete con el presidente Petro

La canciller Rosa Villavicencio ya renunció a su visado para viajar a Estados Unidos.

Redacción Semana
29 de septiembre de 2025, 5:32 p. m.
Armando Benedetti.
Ministro del Interior Armando Benedetti. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La decisión de Estados Unidos de retirar la visa al presidente Gustavo Petro desencadenó una tormenta política dentro del Gobierno, donde ya hay funcionarios pensando en renunciar a sus visas como una manifestación de respaldo al mandatario.

La canciller Rosa Villavicencio renunció a su visa durante la mañana de este lunes y el ministro del Interior, Armando Benedetti, le pidió al gabinete seguir ese ejemplo como un gesto de apoyo al jefe de Estado, a quien la administración de Donald Trump le retiró la visa en la noche del pasado viernes, 26 de septiembre.

“Debería haber la solidaridad por parte de todo el gabinete y de los funcionarios del Gobierno nacional que estén comprometidos con el presidente, y sobre todo con la injusta quitada de visa que tiene una connotación política dentro del marco de las Naciones Unidas que nunca debió haber sucedido”, sostuvo Benedetti.

Contexto: Enrique Vargas Lleras interpuso una denuncia penal contra Guillermo Alfonso Jaramillo por declaraciones sobre Nueva EPS

La Casa Blanca tomó esa determinación después de la visita de Petro a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas, viaje que utilizó como plataforma para enviar mensajes contra Trump y la administración de Israel encabezada por Benjamín Netanyahu.

“Lo que dijo el presidente lo piensan todos los presidentes de todas las naciones, pero ninguno de ellos fue capaz de decir lo que dijo el presidente de la República. Decirle a un soldado que no dispare contra unos niños no creo que sea para quitar la visa, se la deberían quitar es a Netanyahu”, defendió Benedetti.

Contexto: Daniel Palacios envió carta a la primera ministra de Italia para que revise el estatus de nacionalidad de Gustavo Petro en ese país

Cuando la prensa le preguntó cómo está la relación bilateral entre los dos países después de los reiterados impases diplomáticos que se han presentado en semanas recientes, el ministro defendió que “las relaciones entre los dos países están bien. Lo que está mal es la relación entre Trump y el presidente Petro”.

La administración Trump descertificó a Colombia en su lucha contra el narcotráfico por el incremento en los cultivos ilícitos, la reducción en la erradicación forzada y la negativa del Gobierno a extraditar a los cabecillas de los grupos al margen de la ley, lo que desencadenó la molestia del presidente Petro.

Contexto: Los motivos de Paloma Valencia para pedir a la Corte Constitucional tumbar la reforma pensional

En jefe de Estado viajó a Nueva York en medio de esa inconformidad, desde donde se presentó como “el presidente descertificado”, le sugirió a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desobedecer las órdenes de Trump y pidió medidas internacionales contra Benjamín Netanyahu, el presidente de Israel quien es cercano a la Casa Blanca.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Emilio Tapia fue citado a una nueva audiencia para que repare económicamente a las víctimas del carrusel de la contratación en Bogotá

2. Controvertida ley de California: médicos pueden enviar pastillas abortivas de forma anónima a sus pacientes

3. “Nos tienen chuzados”: familia de Álvaro Leyva pregunta cómo Gustavo Petro sabía sobre denuncia del excanciller en Estados Unidos

4. Armando Benedetti respondió a quienes lo acusan de apoyar a Daniel Quintero: “Han estado amamantados por Petro”

5. Destapan pantallazos y chats del presunto escándalo de apuestas en el Deportivo Pasto: periodista soltó detalles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosArmando BenedettiVISA

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.