Confidenciales
Daniel Palacios envió carta a primera ministra de Italia en la que le pide revisar estatus de nacionalidad de Gustavo Petro en ese país
El mandatario cuenta con nacionalidad europea y por eso dijo que no necesita la visa de EE. UU. para entrar a ese país.
El exministro del Interior y precandidato presidencial Daniel Palacios, le envió una carta a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, para que pueda revisar la situación del presidente Gustavo Petro, quien cuenta con esa nacionalidad.
“Me dirijo a usted en mi calidad de precandidato a la presidencia de la República de Colombia, con el fin de solicitar formalmente una revisión exhaustiva y, en su caso, la revocación de la ciudadanía italiana concedida al señor Gustavo Petro Urrego, actual presidente de la República de Colombia”, dice la misiva.
He enviado una carta a la Primera Ministra Italiana, @GiorgiaMeloni, a fin de que pueda revisar el estatus de @petrogustavo, por cuanto han cambiado las bases que le otorgaron su nacionalidad y, además, por su abierto apoyo a grupos narcoterroristas. Juntos protegemos la libertad…— Daniel Palacios (@DanielPalam) September 29, 2025
Palacios pide que se revise ese estatus porque, a pesar de que se le habría dado por “derecho de sangre” habría varios documentos de prensa en los que se menciona que a Petro le dieron la nacionalidad por amenazas en su contra cuando hacía parte del M-19, por lo que el exministro considera que las condiciones han cambiado y por eso pide que sean revisadas.
Principalmente, expone tres razones: el cambio de las bases del acceso a la ciudadanía; los comportamientos que tuvo con Estados Unidos que llevaron a que le quitaran la visa; y el apoyo que ha tenido hacia Venezuela y Palestina.