Suscribirse

Confidenciales

Daniel Palacios envió carta a primera ministra de Italia en la que le pide revisar estatus de nacionalidad de Gustavo Petro en ese país

El mandatario cuenta con nacionalidad europea y por eso dijo que no necesita la visa de EE. UU. para entrar a ese país.

Redacción Semana
29 de septiembre de 2025, 11:56 a. m.
Daniel Palacios critica al gobierno del presidente Gustavo Petro.
Daniel Palacios le pidió a Italia que revise el estatus migratorio del presidente Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

El exministro del Interior y precandidato presidencial Daniel Palacios, le envió una carta a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, para que pueda revisar la situación del presidente Gustavo Petro, quien cuenta con esa nacionalidad.

“Me dirijo a usted en mi calidad de precandidato a la presidencia de la República de Colombia, con el fin de solicitar formalmente una revisión exhaustiva y, en su caso, la revocación de la ciudadanía italiana concedida al señor Gustavo Petro Urrego, actual presidente de la República de Colombia”, dice la misiva.

Palacios pide que se revise ese estatus porque, a pesar de que se le habría dado por “derecho de sangre” habría varios documentos de prensa en los que se menciona que a Petro le dieron la nacionalidad por amenazas en su contra cuando hacía parte del M-19, por lo que el exministro considera que las condiciones han cambiado y por eso pide que sean revisadas.

Principalmente, expone tres razones: el cambio de las bases del acceso a la ciudadanía; los comportamientos que tuvo con Estados Unidos que llevaron a que le quitaran la visa; y el apoyo que ha tenido hacia Venezuela y Palestina.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bukele revela por qué no asistió a la Asamblea General de la ONU: “Me pareció inútil”

2. Colombia vs. Arabia Saudita sub-20 hoy |Hora y canal para ver el debut en el Mundial

3. Enrique Vargas Lleras interpuso una denuncia penal contra Guillermo Alfonso Jaramillo por declaraciones sobre Nueva EPS

4. Bernardo Moreno: su condena por Yidispolítica provocó conflicto entre dos altas cortes

5. Bad Bunny llegará al Super Bowl 2026 para actuar en el show de medio tiempo: “Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Daniel PalaciosGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.