Sigue la disputa entre el Enrique Vargas Lleras y el Gobierno de Gustavo Petro. El empresario interpuso una denuncia penal contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por los presuntos delitos de injuria y calumnia. Además, solicitó que se aplique una medida cautelar que le impida salir del país.

Este nuevo proceso del exintegrante de la Junta Directiva de Nueva EPS contra un funcionario del Gobierno nacional tiene lugar después de que Jaramillo diera una entrevista radial a W Radio, el pasado 15 de septiembre, en la que acusó a Vargas por supuestos hechos de corrupción en el sistema de salud.

En esa conversación, el ministro señaló al empresario de haber celebrado contratos de la Nueva EPS mientras estuvo ocupando un asiento de la mesa directiva de esa entidad prestadora del servicio de salud.

Textualmente, Jaramillo dijo que “no hago contratos, los contratos los hacen directamente, a pesar de que en una reunión que yo tuve, tengo de testigo al doctor Ulay, que era superintendente en ese entonces, y también al doctor Félix Martínez, que actualmente está en Adres, cuando de pronto en una intervención que hizo el doctor Enrique Vargas Lleras mencionó que él no contrataba con instituciones que no estuvieran acreditadas. Entonces yo después de que termina su elocución el doctor Enrique Vargas Lleras, pregunto es que los miembros de la Junta Directiva contratan ahora, nunca había visto eso, los contratos los hace el presidente, pero no que los miembros de la Junta Directiva contrataran".

La defensa de Vargas Lleras consideró que esas declaraciones habrían constituido una afectación a la honra y al buen nombre del empresario. En la denuncia penal también advirtieron que ese comentario no tuvo en cuenta el trámite que debe surtir una compañía como Nueva EPS para celebrar contratos.