Suscribirse

Política

Enrique Vargas Lleras interpuso una denuncia penal contra Guillermo Alfonso Jaramillo por declaraciones sobre Nueva EPS

El empresario también pidió que se aplique una medida cautelar contra el ministro que le impida salir del país.

Redacción Semana
29 de septiembre de 2025, 1:33 p. m.
Enrique Vargas LlerasExintegrante de junta en Nueva EPS
Enrique Vargas Lleras fue integrante de Junta Directiva de Nueva EPS. | Foto: guillermo torres-semana

Sigue la disputa entre el Enrique Vargas Lleras y el Gobierno de Gustavo Petro. El empresario interpuso una denuncia penal contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por los presuntos delitos de injuria y calumnia. Además, solicitó que se aplique una medida cautelar que le impida salir del país.

Este nuevo proceso del exintegrante de la Junta Directiva de Nueva EPS contra un funcionario del Gobierno nacional tiene lugar después de que Jaramillo diera una entrevista radial a W Radio, el pasado 15 de septiembre, en la que acusó a Vargas por supuestos hechos de corrupción en el sistema de salud.

En esa conversación, el ministro señaló al empresario de haber celebrado contratos de la Nueva EPS mientras estuvo ocupando un asiento de la mesa directiva de esa entidad prestadora del servicio de salud.

Contexto: Ernesto Samper y Roy Barreras harán frente amplio para las elecciones a Congreso de 2026

Textualmente, Jaramillo dijo que “no hago contratos, los contratos los hacen directamente, a pesar de que en una reunión que yo tuve, tengo de testigo al doctor Ulay, que era superintendente en ese entonces, y también al doctor Félix Martínez, que actualmente está en Adres, cuando de pronto en una intervención que hizo el doctor Enrique Vargas Lleras mencionó que él no contrataba con instituciones que no estuvieran acreditadas. Entonces yo después de que termina su elocución el doctor Enrique Vargas Lleras, pregunto es que los miembros de la Junta Directiva contratan ahora, nunca había visto eso, los contratos los hace el presidente, pero no que los miembros de la Junta Directiva contrataran".

La defensa de Vargas Lleras consideró que esas declaraciones habrían constituido una afectación a la honra y al buen nombre del empresario. En la denuncia penal también advirtieron que ese comentario no tuvo en cuenta el trámite que debe surtir una compañía como Nueva EPS para celebrar contratos.

Contexto: Norma Hurtado alerta sobre “estrategia de presión” del Gobierno para la reforma a la salud: “He sentido una agresión”

Desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bernardo Moreno: su condena por Yidispolítica provocó conflicto entre dos altas cortes

2. Bad Bunny llegará al Super Bowl 2026 para actuar en el show de medio tiempo: “Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia”

3. No está Brasil, tampoco Argentina: estos son los 3 países de Sudamérica con mayor libertad económica, según Economic Freedom of the World 2025

4. Revelan la identidad del atacante implicado en el tiroteo en una iglesia mormona de Michigan, EE. UU., que ya deja 4 víctimas fatales

5. Alfredo Morelos expuso su situación: mandó mensaje a los dueños de Atlético Nacional

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ministerio de SaludGuillermo Alfonso JaramilloCambio Radical

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.