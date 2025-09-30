Cruce de mensajes entre Cambio Radical y Armando Benedetti por pedir a ministros renunciar a sus visas: “Avispados”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo un cruce de mensajes con Cambio Radical, el partido de oposición al Gobierno de Gustavo Petro y que es liderado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

La razón obedece a que el partido, en su cuenta oficial de X, escribió: “El petrismo es un hazmerreír mundial: ‘¿Cómo se renuncia a algo que no se tiene?’, preguntó Christopher Landau, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, a Armando Benedetti cuando le pidió a los miembros de su gabinete que renunciarán a su visa”.

Como era de esperarse, Benedetti no se quedó callado y le respondió a la colectividad: “Avispados. Yo lo que dije es que invitaba, a quien quisiera, en un futuro, a ser solidarios con el presidente Gustavo Petro a renunciar a la visa. Fue una invitación, nunca era con base en mi visa que todo el mundo sabe que me la han quitado dos veces”.

Recordó que la primera vez que ocurrió fue en 2017. “Me la quitó un miembro de su partido, Néstor Humberto Martínez, cuando me quiso poner preso con emboscadas y montajes de chuzadas. La segunda vez fue en 2023, cuando me la quitó el golpista senil del excanciller Álvaro Leyva. Yo mismo me he encargado de decirlo con mucho orgullo, porque para mí la visa no es un estatus como lo es para ustedes”, afirmó.

Armando Benedetti. Bogotá Septiembre 18 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El partido de Vargas Lleras no se quedó en silencio y respondió nuevamente al ministro del interior: “Visa a EE. UU. no es lo único que usted no tiene, señor Benedetti”.

“Citamos su mensaje porque usted no permite que nadie le responda sus desatinos. Es muy grave lo ocurrido hoy en Saravena, Arauca, con Luis Naranjo (del Centro Democrático), y mientras tanto, usted celebra que le hayan quitado dos veces la visa. Eso no es serio”, le dijeron al ministro.

German Vargas Lleras. | Foto: COLPRENSA

Y siguieron: “No se trata de ser ‘avispados’, sino de ser claros: que a usted le hayan retirado la visa, y en dos ocasiones, no es un acto heroico, es la consecuencia de sus propios actos. Su intento de victimizarse y disfrazar un berrinche personal como un llamado a la solidaridad nacional no es más que otra cortina de humo. En Cambio Radical no nos movemos por emociones ni lealtades ciegas, sino por principios y hechos. Mientras usted invita a renunciar a la visa, como si fuera un trofeo político, nosotros trabajamos por recuperar la confianza de los colombianos y fortalecer relaciones serias con nuestros aliados internacionales”.

El partido remató: “Lo suyo, Armando Benedetti, no es valentía, es distracción. Y lo tenemos claro”.

Gustavo Petro y Armando Benedetti. | Foto: PRESIDENCIA

Benedetti reconoció a SEMANA que no tiene visa desde 2023.

SEMANA conoció que el Gobierno estadounidense se la revocó en junio de 2023.