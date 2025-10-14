César Gaviria anticipa posibles beneficios del Gobierno Petro al Tren de Aragua: “El país entero debe entrar en alerta máxima”

El expresidente y dirigente del Partido Liberal, César Gaviria, mostró preocupación por el rumbo que podrían tener los supuestos acercamientos del Gobierno Petro con la estructura criminal del Tren de Aragua en el marco de política de la paz total.

Él contó que se estaría edificando una estrategia para impedir la extradición de los cabecillas de esta organización ilegal que están recluidos en la cárcel La Picota, y el plan se podría materializar a través de las negociaciones de paz.

De acuerdo con Gaviria, la estrategia “consistiría en incluir a la organización venezolana, con tentáculos en Colombia y en otros países de América Latina, dentro de la paz total, so pretexto de que sus jefes en Colombia así lo solicitaron en una carta”.

Al parecer, con esta posible jugada se buscaría frenar las extradiciones que ya contarían con el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia para ser enviados a Chile: “La Corte se ha quedado corta en exigir esas extradiciones por parte del Gobierno”, agregó el expresidente.

Expresidente César Gaviria | Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Frente a este escenario, Gaviria se despachó contra la política de paz del Gobierno Petro y aseguró que, lejos de promover la convivencia pacífica, se habría convertido en un manto de impunidad para que delincuentes comunes se burlen de la acción de la justicia, y que ahora encontrarían refugio en Colombia.

En medio de sus declaraciones, el exjefe de Estado recordó con reproche las palabras que emitió Gustavo Petro desde la ONU sobre el Tren de Aragua: “El presidente intentó justificar las actividades criminales del Tren de Aragua como una consecuencia del bloqueo a la Venezuela de Maduro. ¡Qué despropósito! ¡Qué horror monumental!”.

El dirigente del Partido Liberal afirmó que esta organización criminal es una de las más poderosas y que se ha expandido con gran rapidez: “Sus actividades criminales no se limitan al narcotráfico. Es una multinacional del crimen que trafica con todo, incluidas personas”.

Gaviria también puso sobre la mesa que Estados Unidos reconoció al Tren de Aragua como una organización terrorista, y que el Gobierno Petro no sería consciente de este escenario: “Él y su Gobierno se expondrán a las consecuencias, pero debe quedar absolutamente claro que Colombia rechaza la complicidad con las organizaciones criminales y la debilidad del Gobierno”.

César Gaviria, presidente del Partido Liberal. | Foto: JOHAN TORO