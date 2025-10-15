Abelardo de la Espriella pidió “mano dura” contra las protestas en Bogotá

El precandidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, señaló que Bogotá necesita “mano dura” para atender los problemas de seguridad que se presentan en la capital.

De la Espriella hizo ese llamado después de la jornada de manifestaciones que se vivió en la ciudad en la tarde del pasado martes, 14 de octubre, durante la que se presentaron bloqueos y problemas de orden público alrededor de las oficinas de varias instituciones del país.

Por eso, el precandidato presidencial planteó “ponerle límites” al derecho a la protesta que ejercen los sectores sociales y pidió que las autoridades apliquen el uso de la fuerza para evitar que se obstruya la movilidad.

“El derecho a la protesta tiene límites establecidos en la Ley. Yo sé cuáles son y no me tiembla la mano para aplicarlos. No más vagabundería disfrazada de protesta social. No puede ser que tres peludos encapuchados paralicen a Bogotá, bloqueen el transporte y secuestren edificios, como ocurrió hoy con el San Martín y la Universidad Nacional", aseveró el abogado que busca llegar a la Casa de Nariño.

De la Espriella pidió que las autoridades apliquen la fuerza del Estado para llevar ante la justicia a quienes protagonicen esos desmanes y prometió que, si llega a la Presidencia, aplicaría “el imperio de la ley”.