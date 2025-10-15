Suscribirse

Gobernador de Arauca aclara que atentado contra campaña de Abelardo de la Espriella no fue en su departamento

El hecho habría ocurrido en Norte de Santander, así lo confirmó Renson Martínez, gobernador de Arauca.

Redacción Semana
15 de octubre de 2025, 7:22 p. m.
El vehículo de la campaña de Abelardo de la Espriella que fue incendiado en Arauca
El vehículo de la campaña de Abelardo de la Espriella que fue incinerado | Foto: Foto suministrada a SEMANA y del video, respectivamente

Desde la gobernación de Arauca han hecho precisión sobre el atentado que fue cometido contra la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, esto porque en principio se planteó que el hecho ocurrió en esta jurisdicción cuando, en realidad, ocurrió en el departamento de Norte de Santander.

renson Martínez Gobernador de Arauca
renson Martínez Gobernador de Arauca | Foto: Gobernacion de Arauca

La precisión la hizo el mismo gobernador de Arauca, Renson Martínez, quien por medio de su cuenta de X afirmó: “Aclaramos: el vehículo de la campaña de Abelardo de la Espriella no fue incinerado en Arauca, sino en Fundame, vía Chinácota–Toledo (Norte de Santander), a cientos de kilómetros de nuestro departamento. Pedimos rectificar la información a los medios de comunicación”.

Tal como señala el gobernador Martínez, el atentado ocurrió en Norte de Santander, y por eso hizo la aclaración sobre este hecho ocurrido hace dos días, el 13 de septiembre en la región de Fundsame, cuando hombres armados interceptaron el vehículo, obligaron a los ocupantes a bajarse y procedieron a quemarlo.

