Desde la gobernación de Arauca han hecho precisión sobre el atentado que fue cometido contra la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, esto porque en principio se planteó que el hecho ocurrió en esta jurisdicción cuando, en realidad, ocurrió en el departamento de Norte de Santander.

renson Martínez Gobernador de Arauca | Foto: Gobernacion de Arauca

La precisión la hizo el mismo gobernador de Arauca, Renson Martínez, quien por medio de su cuenta de X afirmó: “Aclaramos: el vehículo de la campaña de Abelardo de la Espriella no fue incinerado en Arauca, sino en Fundame, vía Chinácota–Toledo (Norte de Santander), a cientos de kilómetros de nuestro departamento. Pedimos rectificar la información a los medios de comunicación”.

