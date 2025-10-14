Suscribirse

El mensaje de solidaridad de Álvaro Uribe con Abelardo de la Espriella tras el ataque a su equipo

Un vehículo en el que se desplazaban simpatizantes del precandidato presidencial fue incinerado en la vía que comunica Norte de Santander con Arauca.

Redacción Semana
14 de octubre de 2025, 1:38 p. m.
Esto fue lo que contó el abogado.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez envió un mensaje al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella tras el ataque del que fue víctima su equipo de campaña en Arauca. | Foto: SEMANA

El expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó su solidaridad con el precandidato a la Presidencia Abelardo de la Espriella, cuyo equipo de campaña fue víctima de un ataque en el departamento de Arauca.

Según denunció el equipo de De la Espriella, hombres armados interceptaron uno de los vehículos en los que se movilizaba el equipo del aspirante a la Casa de Nariño, en la vía que comunica Norte de Santander con Arauca. Estas personas estaban recogiendo firmas para avalar su candidatura.

Contexto: Denuncian ataque a la campaña de Abelardo de la Espriella: carro fue incinerado en vía entre Norte de Santander y Arauca

“Nuestra solidaridad con el doctor Abelardo de la Espriella y su equipo de campaña en Arauca. Se requiere toda la determinación en seguridad para detener esta violencia que de nuevo amenaza a la oposición”, advirtió Uribe.

El equipo del precandidato presidencial relató que el conductor del vehículo fue encañonado en plena carretera. Luego, ese vehículo que era propiedad de un voluntario de la campaña fue incinerado.

