Extraña muerte de un bebé de 11 meses en jardín de La Calera: “Las profesoras no son capaces de dar la cara”

Consternación en el municipio de La Calera, Cundinamarca, tras la muerte de un bebé de tan solo 11 meses en un jardín infantil. De acuerdo con un tío del pequeño, al niño lo dejaron en el lugar a eso de las 7:30 a. m. de este lunes, 29 de septiembre, y, siendo las 10 a. m., a la mamá del menor le informaron que el menor había sido llevado de urgencia a un centro hospitalario.

Jonathan Rodríguez, tío del bebé, habló en Noticias Caracol e indicó que el niño fue llevado al hospital por una profesora. Sin embargo, al lugar llegó sin signos vitales.

“Cuando llega al hospital, ya el dictamen del hospital es que el niño llegó sin signos vitales, quiere decir que el niño no murió en el hospital. Estamos indignados porque ayer, las profesoras del jardín no son capaces de dar la cara y simplemente sacaron un comunicado expresando que ellas le habían dado primeros auxilios al niño y que al darse cuenta de que estaba grave, lo habían remitido al hospital donde había recibido atención integral de la más alta calidad”, dijo Rodríguez en el noticiero.

El tío del menor también aseguró que, tras lo ocurrido, el jardín cerró las puertas, quitó los letreros, “entregaron los niños, y esta es la hora que nadie da la cara, nadie dice nada”.

Por su parte, Juan Carlos Hernández, alcalde de La Calera, habló en Blu Radio. Dijo que el jardín donde ocurrieron los hechos es un establecimiento privado que llevaba funcionando hace aproximadamente siete años.

“Por parte de la Fiscalía General de la Nación nos han pedido una serie de documentos, informes, aquí a la Alcaldía municipal, que hace parte del proceso de investigación”, indicó Hernández en Blu Radio.

Hospital Divino Salvador de Sopó, se pronunció

A través de un comunicado, el Hospital Divino Salvador indicó que al bebe le realizaron maniobras de reanimación pulmonar, dado que llegó al lugar “con labios cianóticos, ausencia de pulsos, ausencia de reflejos, sin perfusión, pupilas mióticas no reactivas, ausencia de movimientos respiratorios, ausencia de signos vitales”.

Tras no poder hacer nada por salvarle la vida, dado el estado en que llegó, informan que procedieron a realizar la notificación a las autoridades competentes, de modo que a través de la necropsia establezcan las causas puntuales de su deceso.