‘Los PPP’: la peligrosa red que se hacía pasar por estudiantes en universidades para cometer actos violentos en Bogotá

La investigación de más de un año que adelantó la Fiscalía, en coordinación con la Policía Metropolitana, desenmascaró la forma de delinquir de un grupo identificado como ´Los PPP’ (Brigada clandestina para el pueblo y por el pueblo).

Según las autoridades, 11 personas fueron capturadas y están imputadas por fabricar explosivos, coordinar actos vandálicos y atacar el transporte público y a la fuerza pública en la ciudad.

Los integrantes de esa estructura ingresaban a universidades públicas portando carnés falsos para hacerse pasar por estudiantes. Dentro de las instalaciones elegían puntos estratégicos para cambiarse de ropa —overoles, capuchas y máscaras— y así no levantar sospechas al salir a cometer los hechos.

Para dificultar la identificación también usaban guantes de carnaza y bolsas plásticas en los zapatos, según las autoridades.

Desde esos espacios universitarios, las autoridades aseguran que confeccionaban artefactos explosivos improvisados, como “papasbomba”, y bombas molotov. Con esos elementos atacaron estaciones de TransMilenio, buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y a miembros de la fuerza pública.

Según la Policía, para lograr la captura de estas personas se requirió de análisis de miles de horas de video y la interceptación de líneas telefónicas.

En los allanamientos realizados en distintas localidades —Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Suba— se incautaron máscaras, overoles, capuchas, un arma traumática, cuatro computadores, 13 celulares y material explosivo, entre ellos pólvora negra.

Las autoridades documentaron además videos en los que aparecen varios de los capturados participando en los ataques.

Las pruebas fueron presentadas ante jueces de control de garantías, que ordenaron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los detenidos.

Entre los 11 capturados hay personas que mantenían diferentes roles dentro de la red. Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias Salvatore, fue señalado como el cabecilla: lo describen como quien convocaba, organizaba los puntos de desórdenes y coordinaba la compra y distribución de insumos.

Juan Sebastián Manios Lozano, alias Tolima, habría sido el responsable de suministrar materiales explosivos y, de acuerdo con la Fiscalía, de traer pólvora desde Medellín mediante encomiendas.

Otros alias señalados por la investigación son ‘Copete’, ‘No Educado’, ‘Chimoi’, ‘Topo’, ‘Chinche San’, ‘El Pri’, ‘Garu’, ‘83’ y ‘Slow’. A ‘Copete’ y a ‘No Educado’ se les atribuyen labores de transporte de combustible y material para la confección de artefactos; a ‘Garu’ se le relaciona con la fabricación de explosivos y habría sufrido un accidente el 11 de septiembre que le ocasionó lesiones al manipular una papa bomba