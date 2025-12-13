Suscribirse

Nación

Lavaban dinero con contrabando desde Asia por más de $71.000 millones: así cayó la poderosa estructura

En el proceso se reportaron aprehensiones de mercancía de contrabando por un valor de 9.137 millones de pesos.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

13 de diciembre de 2025, 2:52 p. m.
Judicialización de ocho ciudadanos; entre ellos seis chinos y dos colombianos.
Judicialización de ocho ciudadanos; entre ellos seis chinos y dos colombianos. | Foto: Fiscalía General de la Nación

Una red dedicada al ingreso y comercialización de mercancía de contrabando procedente de Asia fue desarticulada tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación, que, junto a la Dijín, judicializó a ocho personas y reportó movimientos de dinero que superarían los 71.562 millones de pesos.

Contexto: Así fue el arresto de varios colombianos por fraude de visas, crimen organizado y lavado de dinero

Los hechos, según la Fiscalía, consistían en el ingreso irregular de contenedores con textiles, confecciones y otros artículos al puerto de Buenaventura, Valle del Cauca.

Esos contenedores, según la investigación, eran trasladados en tractocamiones a Bogotá y Cali, y comercializados al por mayor y al detal a través de siete sociedades que actuaban como canal de distribución hacia puntos comerciales y otras ciudades.

En diligencias realizas en Bogotá y Cali fueron capturadas seis personas de origen chino y dos colombianos: Liwei Chei, Meimei Zhu, Yilei Qiu, Kaman Qiu, Fujun Xia, Feisen Chen, Yovany Andrés Álvarez Quintero y Luis Fernanda Coba Sierra.

Contexto: Lavado de activos, narcotráfico y vendettas rodean el asesinato del sobrino del exparamilitar Cuco Vanoy: estos son del detalles

La Fiscalía les imputó, de acuerdo con responsabilidades individuales, los delitos de favorecimiento y facilitación de contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos. Los cargos no fueron aceptados.

La investigación arrancó en agosto de 2022 por funcionarios de la Policía Nacional. Desde allí, la Fiscalía documentó movimientos y operaciones que demuestran la existencia de la organización, su asentamiento en Bogotá y su presunta coordinación por parte de los ciudadanos de origen chino.

Durante el proceso se reportaron nueve aprehensiones de mercancía de contrabando con un valor aduanero aproximado de 9.137 millones de pesos.

Adicionalmente, los investigadores señalan que las maniobras de la red habrían permitido dar apariencia de legalidad a 71.562 millones de pesos de origen ilícito y que, como resultado de esas actividades, se habría obtenido un incremento patrimonial injustificado de 2.696 millones de pesos.

La investigación también documentó que la red habría enviado mercancía hacia diferentes regiones del país: Ipiales (Nariño), Popayán (Cauca), Medellín (Antioquia), Pereira (Risaralda), municipios de Boyacá, Bucaramanga (Santander) y Cúcuta (Norte de Santander), entre otros.

Contexto: Negocios turbios con oro y una acusación por lavado de activos: SEMANA revela el perfil del sobrino de Cuco Vanoy asesinado en Medellín

Los fiscales que llevan el caso señalan que, entre 2017 y junio del presente año, varios de los procesados habrían estado vinculados a mercancías sobre las cuales la autoridad aduanera impuso medidas cautelares de aprehensión por no contar con los documentos exigidos por el régimen aduanero.

También constan sanciones relacionadas con infracciones al régimen aduanero sobre sociedades vinculadas al grupo investigado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bayern Múnich está loco por Luis Díaz: se ganó nuevo premio con el 48,8 % de los votos

2. Álvaro Uribe asegura que “en las próximas horas” se conocerá la candidata del Centro Democrático para las elecciones de 2026

3. Combates con el Clan del Golfo y golpe a la minería ilegal: así fue el fuerte operativo del Ejército en Urrao

4. Real Madrid ya tiene reemplazo para Xabi Alonso: confirman el nuevo técnico que llegaría

5. “Ya se demostrará”: Benedetti acusa a Carlos Carrillo de interés en contratos y puestos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ContrabandoestructuraInternacionalLavado de dinero

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.