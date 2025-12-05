Suscribirse

Mundo

Así fue el arresto de varios colombianos por fraude de visas, crimen organizado y lavado de dinero

Las víctimas eran captadas mediante páginas de Facebook y sitios web falsos que ofrecían asistencia para obtener visas de trabajo.

Redacción Mundo
5 de diciembre de 2025, 5:44 p. m.
Al menos 800 personas indocumentadas están siendo buscadas activamente por las autoridades migratorias
Estados Unidos anunció la detención de los latinoamericanos. | Foto: Getty Images

El Departamento de Justicia del gobierno norteamericano, anunció el arresto de 19 personas en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y El Salvador, como resultado de una investigación internacional sobre un esquema transnacional de fraude de visas, crimen organizado y lavado de dinero.

Según la acusación, los implicados engañaron a miles de ciudadanos de Centro y Sudamérica que buscaban obtener visas de trabajo legítimas para los Estados Unidos, defraudándolos por más de 2,5 millones de dólares.

Cinco de los acusados enfrentaron cargos de conspiración por crimen organizado contra el gobierno estadounidense, incluyendo lavado de dinero y fraude. Parte del grupo operaba desde centros de llamadas clandestinas en Medellín donde los delincuentes “guiaban” a las víctimas con un proceso ficticio para supuestamente obtener visas.

x
Los delincuentes pedían dinero a sus víctimas para realizar los trámites | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los detenidos en EE. UU. incluyen a personas arrestadas en Sacramento (California) y en el área de Dallas (Texas), mientras que otros tres fueron capturados en Colombia y serán sometidos a procesos de extradición. Un acusado continúa prófugo.

“Estos acusados están señalados de hacerse pasar por funcionarios de los Estados Unidos para enriquecerse fraudulentamente a costa de víctimas que buscaban viajar legalmente a los Estados Unidos”, dijo Matthew R. Galeotti, fiscal general Adjunto Interino de la División Criminal del Departamento de Justicia.

“Según se alega, los acusados implementaron un esquema para robar decenas de miles de dólares a cientos de víctimas. La División Criminal perseguirá de manera enérgica los esquemas que socavan las leyes de inmigración y erosionan la confianza en los procesos gubernamentales”, dijo Galeotti.

La carta debe ser diligenciada para darle más peso a la solicitud aunque no es obligatorio.
La acusación hizo parte de una investigación de autoridades norteamericanas. | Foto: Getty Images

“HSI y nuestros socios federales han logrado desmantelar un sofisticado esquema internacional de fraude migratorio, valorado en varios millones de dólares, que no solo abarcaba múltiples países, sino que también se aprovechaba de miles de migrantes que buscaban ingresar a los Estados Unidos de la manera correcta”, declaró Ricardo Mayoral, Director Adjunto de Operaciones Internacionales de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Las autoridades han identificado más de 700 víctimas entrevistadas y evidencias que sugieren la participación de más de 7.000 personas adicionales. Las pérdidas individuales oscilan entre 50 y 90 mil dólares.

Contexto: Estados Unidos revoca visas a ejecutivos de una empresa latinoamericana por presunta colaboración con redes de inmigración ilegal

Los fondos defraudados eran enviados a intermediarios en EE. UU. para luego ser redistribuidos y lavados antes de llegar a los líderes del esquema.

Los acusados vinculados al liderazgo del esquema incluyen a Edwin Alberto Correa-David, supervisor de múltiples centros de llamadas; Andrés y Julián Giraldo-Ospina, implicados en la creación de sitios falsos y lavado de dinero; Danna Porras-Marín, administradora de un centro; Esteban Robledo-Correa, responsable del manejo de intermediarios; y Viviana Urrego-Rojas, coordinadora de movimientos de dinero.

Visa Estados Unidos
Cientos de ciudadanos cayeron en la trampa de los delincuentes quienes se encuentran hoy detenidos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los arrestos realizados en los Estados Unidos y Colombia fueron parte de una operación coordinada de aplicación de la ley en cuatro países.

En Colombia, la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia – Unidad de Investigación Criminal Transnacional y la fiscalía general de la Nación de Colombia realizaron los arrestos, así como los registros de tres centros de llamadas.

