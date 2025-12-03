Estados Unidos revoca visas a ejecutivos de una empresa latinoamericana por presunta colaboración con redes de inmigración ilegal

La administración de Estados Unidos constantemente aplica nuevas restricciones a visados o procesos migratorios para garantizar que los turistas y residentes permanezcan en el país de manera legal. Este miércoles, el Gobierno penalizó a una empresa de México.

“El Departamento de Estado de Estados Unidos ha revocado visados y ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a individuos en México identificados por facilitar a sabiendas la inmigración ilegal a Estados Unidos“, declaró el departamento en un comunicado emitido este 3 de diciembre.

La medida afecta una empresa de transporte de México. | Foto: Getty Images

La medida va dirigida a ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte del país latinoamericano que han llevado a cabo viajes de inmigrantes indocumentados a Norte América, incluyendo el traslado de menores de edad y otros extranjeros desde el Caribe.

“El Departamento está revocando visados y tomando medidas para imponer restricciones de visado a fin de evitar que estos individuos ingresen a nuestro país“, se lee en el informe.

Sin embargo, el departamento no ofreció detalles sobre la identidad de los implicados o el nombre de la empresa.

El Departamento de Estado de EE. UU. anunció la medida el 3 de diciembre. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Estados Unidos no tolerará ningún intento de socavar nuestra seguridad nacional o nuestras leyes de inmigración“, determinó el Departamento de Estado en la carta publicada en la página oficial.

“El Departamento se asegurará de que quienes se beneficien de la inmigración ilegal enfrenten consecuencias, y nos enfocaremos enérgicamente contra las redes de tráfico de personas para proteger nuestras fronteras“, concluye el documento.

Esta se suma a una medida reciente de la administración de Donald Trump, que suspendió la tramitación de residencias permanentes a 19 países, incluidos tres de Latinoamérica: Cuba, Haití y Venezuela, nación con la que las tensiones bilaterales van en aumento, desde la lucha contra el narcotráfico que ordenó Trump y la presión para Nicolás Maduro abandone el poder.

Los ejecutivos no podrán ingresar a EE. UU. | Foto: Getty Images

Los otros países afectados son: Afganistán, Birmania, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, República del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán y Yemen.

Esta última medida fue implementada a raíz de un tiroteo cerca de la Casa Blanca perpetrado la semana pasada, a manos de un inmigrante afgano que abrió fuego en contra de dos oficiales de la Guardia Nacional que patrullaban la zona.