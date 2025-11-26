Un tiroteo se registró cerca de la Casa Blanca, donde dos miembros de la Guardia Nacional, que patrullaban el recinto presidencial en Washington D. C., resultaron gravemente heridos. Horas después, las autoridades identificaron al tirador como Rahmanullah Lakanwal, de acuerdo con la prensa de Estados Unidos.

El sospechoso, que también recibió disparos en medio de la escena, es un inmigrante afgano de 29 años, que ingresó al país en el 2021, detallan los informes de CBS News y CNN.

El tiroteo ocurrió a las 2:15 p.m. del miércoles 26 de noviembre de 2025. | Foto: Getty Images

Hasta el momento, no se han revelado las razones del atentado, así como las identidades de los agentes militares que siguen en estado crítico debido a las heridas. Sin embargo, el FBI y las entidades policiales están adelantando las investigaciones preliminares.

La tragedia ocurrió a las 2:15 p.m. de este miércoles, cerca de la estación de metro Farragut Square, a tan solo unos minutos caminando de la Casa Blanca. El subdirector ejecutivo del Departamento de Policía Metropolitana, Jeff Carroll, detalló a los medios que los dos oficiales afectados estaban en ejercicios de “patrullas de alta visibilidad”.

Los dos guardias abatidos murieron minutos después. | Foto: Getty Images

Los miembros de la Guardia Nacional fueron entonces “emboscados” por un hombre que “apareció en la esquina, levantó el brazo con un arma de fuego y disparó contra los miembros de la Guardia Nacional”, aseguró Carroll en una conferencia a los periodistas.

Además, contó que el sospechoso recibió un tiro, y fue llevado a un hospital cercano para recibir la atención necesaria. Las autoridades determinaron que no hay más involucrados.

Lo que se sabe de los oficiales es que son de la Guardia Nacional del estado de Virginia Occidental. El gobernador de aquel estado, Patrick Morrisey, anunció en un principio en sus redes que los militares habían muerto a causa de las heridas, pero más tarde se retractó y comentó que había “informes contradictorios” sobre su condición.

El tiroteo ocurrió cerca de una estación de metro, a minutos caminando de la Casa Blanca. | Foto: Getty Images

“Con gran pesar, confirmamos el fallecimiento de los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que recibieron disparos hoy en Washington, D. C., a causa de sus heridas“, escribió el gobernador en su cuenta de X.

“Estos valientes virginianos occidentales perdieron la vida al servicio de su país. Mantenemos contacto continuo con las autoridades federales mientras continúa la investigación“, se lee en su mensaje.

“Todo nuestro estado se une al dolor de sus familias, sus seres queridos y la comunidad de la Guardia. Virginia Occidental jamás olvidará su servicio ni su sacrificio, y exigiremos la rendición de cuentas por este horrible acto“, concluyó.

El director del FBI, Kash Patel, posteriormente se pronunció ante los medios y confirmó que la condición de salud de los dos guardas es crítica. Los soldados fueron trasladados de emergencia a un hospital en donde varios de sus compañeros rezan por su recuperación.