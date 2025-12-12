Suscribirse

Nación

Mujer y bebé fueron encontrados muertos en un carro en Bogotá: hay primera hipótesis tras choque leve y copiloto inconsciente

El hallazgo se produjo después de que las autoridades fueran alertadas de un choque, pero este parece ser muy leve y por eso hay muchas preguntas sobre el caso.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
12 de diciembre de 2025, 2:04 p. m.
Organismos de emergencia atienden el caso ocurrido en la calle 63, en Bogotá.
Organismos de emergencia atienden el caso ocurrido en la calle 63, en Bogotá. | Foto: Captura de video: @NoticiasCaracol

Hay consternación en Bogotá por el hallazgo de los cuerpos de una mujer, de entre 30 y 35 años de edad, y de un bebé de tan solo 1 años. Todo se dio al interior de un carro que, al parecer, sufrió un accidente, aunque aparentemente fue mínimo.

De acuerdo con Noticias Caracol, el vehículo, que es de la marca Volkswagen y color gris oscuro, fue encontrado en la calle 63 con carrera 66. Hasta allí llegaron algunos organismos de emergencia para atender un accidente de tránsito que habría sido muy leve.

Este es el momento en el que las autoridades realizan las primeras investigaciones del caso.
Este es el momento en el que las autoridades realizan las primeras investigaciones del caso. | Foto: Captura de video: @NoticiasCaracol

En imágenes compartidas por el medio, se ve que el carro chocó contra un árbol que está ubicado en el separador, pero no se observa que haya sido algo aparatoso como para acabar con la vida de los ocupantes.

La sorpresa fue mayor cuando, al arribar al sitio, hallaron a tres personas: la conductora, el bebé y el copiloto. Al verificar, se percataron de que los dos primeros estaban muertos, mientras que el último estaba inconsciente y fue trasladado a un centro médico.

Contexto: Extraño objeto está volando por Bogotá y genera misterio: videos muestran cómo cambia de forma y desaparece en segundos

Hasta el sitio se desplazó un equipo de criminalística y realizó el respectivo levantamiento de los dos cadáveres, además de hacer las primeras pesquisas del caso.

Por lo mismo, ya se maneja una primera hipótesis sobre qué pudo haber ocurrido al interior del vehículo, aunque todo está en materia de investigación.

Todo apuntaría, según Noticias Caracol, a que la mujer que manejaba habría sufrido un ataque cardíaco que ocasionó el choque contra el árbol y le produjo la muerte.

Al parecer, el impacto, aunque aparentemente no fue muy fuerte, habría ocasionado que el menor de edad cayera y se golpeara, ya que fue encontrado sobre el suelo del vehículo, allí habría perdido la vida.

Contexto: ¿Primera Línea 2.0? Un grupo de jóvenes delincuentes quiso copiar los actos de terrorismo y terminaron capturados en Bogotá

Finalmente, se especula con que el accidente también generó que el copiloto se golpeara y quedara inconsciente, por lo que está siendo atendido por los trabajadores de la salud.

No obstante, esta hipótesis todavía no es definitiva, sino que resta esperar a que avancen las investigaciones y se pueda establecer con exactitud cómo habría ocurrido todo.

Para ello, las autoridades están en el sitio recopilando cualquier pista, verifican las cámaras de seguridad para ver cómo fue el accidente y están a la espera de los exámenes de los dos cuerpos para saber cuál fue la causa del deceso.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María Corina Machado da detalles de los peligros que atravesó: “Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida”

2. Así quedó el estadio incendiado por hinchas en Finlandia: el club publicó nuevas imágenes

3. Aerosucre se pronuncia tras emergencia aérea provocada por falla en una de sus aeronaves en Barranquilla

4. Costco sorprende a sus clientes con un beneficio oculto que devuelve dinero y dispara la fidelidad

5. Nobel de Paz fue detenida “violentamente” por el ejército iraní durante una ceremonia funeraria

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Accidente de tránsitoBogotátragedia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.