Mujer y bebé fueron encontrados muertos en un carro en Bogotá: hay primera hipótesis tras choque leve y copiloto inconsciente

Hay consternación en Bogotá por el hallazgo de los cuerpos de una mujer, de entre 30 y 35 años de edad, y de un bebé de tan solo 1 años. Todo se dio al interior de un carro que, al parecer, sufrió un accidente, aunque aparentemente fue mínimo.

De acuerdo con Noticias Caracol, el vehículo, que es de la marca Volkswagen y color gris oscuro, fue encontrado en la calle 63 con carrera 66. Hasta allí llegaron algunos organismos de emergencia para atender un accidente de tránsito que habría sido muy leve.

Este es el momento en el que las autoridades realizan las primeras investigaciones del caso. | Foto: Captura de video: @NoticiasCaracol

En imágenes compartidas por el medio, se ve que el carro chocó contra un árbol que está ubicado en el separador, pero no se observa que haya sido algo aparatoso como para acabar con la vida de los ocupantes.

La sorpresa fue mayor cuando, al arribar al sitio, hallaron a tres personas: la conductora, el bebé y el copiloto. Al verificar, se percataron de que los dos primeros estaban muertos, mientras que el último estaba inconsciente y fue trasladado a un centro médico.

Hasta el sitio se desplazó un equipo de criminalística y realizó el respectivo levantamiento de los dos cadáveres, además de hacer las primeras pesquisas del caso.

Por lo mismo, ya se maneja una primera hipótesis sobre qué pudo haber ocurrido al interior del vehículo, aunque todo está en materia de investigación.

#Bogotá | Esto es lo que se conoce de la mujer y el menor hallados sin vida dentro de un vehículo en el barrio Bosque Popular.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/25SGuhdQKy — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 12, 2025

Todo apuntaría, según Noticias Caracol, a que la mujer que manejaba habría sufrido un ataque cardíaco que ocasionó el choque contra el árbol y le produjo la muerte.

Al parecer, el impacto, aunque aparentemente no fue muy fuerte, habría ocasionado que el menor de edad cayera y se golpeara, ya que fue encontrado sobre el suelo del vehículo, allí habría perdido la vida.

Finalmente, se especula con que el accidente también generó que el copiloto se golpeara y quedara inconsciente, por lo que está siendo atendido por los trabajadores de la salud.

No obstante, esta hipótesis todavía no es definitiva, sino que resta esperar a que avancen las investigaciones y se pueda establecer con exactitud cómo habría ocurrido todo.