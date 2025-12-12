Suscribirse

Antioquia

Una de las víctimas en explosión de la vía Medellín - Bogotá era un expolicía con múltiples antecedentes: esta es la historia

Los ocupantes del vehículo habrían estado manipulando un explosivo cuando este detonó de forma inesperada.

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 2:14 p. m.
Explosión en peaje de Copacabana en la autopista Medellín Bogotá deja una persona muerta.
Explosión en peaje de Copacabana en la autopista Medellín Bogotá deja una persona muerta.

La detonación de un artefacto explosivo dentro de un vehículo registrada en el peaje de Copacabana, en la autopista que comunica Medellín con Bogotá, dejó al menos dos personas sin vida y varios agentes heridos, entre ellos un expolicía colombiano con antecedentes judiciales.

El hecho, ocurrido la tarde de este jueves, tomó por sorpresa a las fuerzas de seguridad que realizaban labores de verificación en el sector. Según las primeras indagaciones, los ocupantes del vehículo habrían estado manipulando un explosivo cuando este detonó de forma inesperada, causando la muerte de ambos y lesiones leves a dos uniformados que se encontraban inspeccionando la escena.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, habla sobre explosión en peaje de Copacabana, en la autopista Medellín - Bogotá.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, habla sobre explosión en peaje de Copacabana, en la autopista Medellín - Bogotá.

Uno de los fallecidos fue identificado como un exmiembro de la Policía Nacional destituido años atrás, quien acumulaba un amplio historial de procesos judiciales. Entre estos figuran delitos relacionados con violencia intrafamiliar, tráfico y fabricación de armas, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, peculado y hurto de menor cuantía, según reportes de autoridades.

Aunque su papel exacto en los hechos aún está bajo investigación, las pesquisas iniciales apuntan a que el artefacto explosivo pudo haberse activado de manera accidental mientras se encontraba dentro del carro. Las autoridades continúan analizando evidencias para aclarar qué circunstancias rodearon esta detonación.

Tras el estallido, la autopista permaneció cerrada durante varias horas, lo que generó congestión vial y obligó a muchos viajeros a continuar a pie para poder avanzar en sus traslados. Los equipos de tránsito y de investigación llevaron a cabo el levantamiento de los cuerpos, así como la recolección de indicios en la zona antes de permitir la normalización de la movilidad.

Por su parte, los uniformados lesionados fueron trasladados a centros médicos donde recibieron atención, aunque sus lesiones no ponen en riesgo su vida.

Las autoridades han iniciado las correspondientes diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias que rodean el caso, incluyendo el origen del explosivo y el motivo por el cual los ocupantes lo transportaban en esa vía. Se espera que en los próximos días se den a conocer conclusiones más detalladas sobre este suceso que conmocionó a la zona del norte del Valle de Aburrá.

Noticias relacionadas

MedellínAntioquiaTerrorismo

