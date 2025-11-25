Suscribirse

Medellín

Nuevo golpe a jíbaros del Barrio Antioquia: unos vendían droga encapuchados, otros intentaron huir por los techos; estos son los detalles

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que fueron detenidas cinco personas.

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 11:38 p. m.
Capturan encapuchados que vendían droga en el barrio Antioquia.
Capturan encapuchados que vendían droga en el Barrio Antioquia. | Foto: Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, en X.

Las autoridades de Medellín dieron un golpe a las bandas que venden droga en el Barrio Trinidad, popularmente conocido como Barrio Antioquia, en el suroccidente de la ciudad.

El balance entregado por el alcalde Federico Gutiérrez es de cinco personas detenidas, y el descubrimiento de la modalidad usada por los jíbaros para evitar ser detectados por las autoridades.

“Nuevamente, entramos a Barrio Antioquia. En dos operativos contundentes, con tres allanamientos y registros en vía pública, se capturó a cinco presuntos delincuentes pertenecientes al GDCO La 24, articulado a la GDO La Unión”, dijo el alcalde en su red social X.

Según explicó el mandatario, uno de los procedimientos judiciales permitió descubrir la presencia de los jíbaros encapuchados en las calles del Barrio Antioquia. “Usaban pasamontañas para ocultar sus identidades”, dijo el mandatario.

La Fiscalía reveló que en este procedimiento llevado a cabo el 12 de noviembre fueron detenidos Harol Ferney Hernández Londoño, Jonathan Alexander Lugo Morales y Reni Alberto Pinedo Ipuana.

Además, incautaron 2 kilos de marihuana, 191 gramos de cocaína, 40 mililitros de Popper y dinero en efectivo.

Otro de los operativos, adelantado el 20 de noviembre, llevó a policías judiciales a ingresar a un inmueble, pero la reacción de los delincuentes fue inmediata.

Dos sujetos intentaron huir por los techos, pero fueron alcanzados y capturados mientras pretendían evadir a la autoridad”, señaló Gutiérrez.

Así escondían la droga en una concertina, en una casa del Barrio Antioquia, en Medellín.
Así escondían la droga en una concertina, en una casa del Barrio Antioquia, en Medellín. | Foto: Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, en X.

Ambos fueron capturados e identificados como Albert José Guzmán Martínez y Anderson Delgado Medina. Este golpe permitió a las autoridades incautar cinco kilos de marihuana, 174 gramos de cocaína, 24 pastillas de anfetaminas, dinero en efectivo y cuadernos de contabilidad.

“Habían montado en la azotea una estructura metálica para almacenar, dosificar y vender estupefacientes, rodeada de concertina de acero para tratar de impedir el acceso de las autoridades”, agregó el alcalde.

Entre los detenidos, indicó el alcalde, hay cuatro ciudadanos venezolanos y un colombiano.

Al ser llevados ante un juez, ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad, pero fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural en centro de reclusión.

