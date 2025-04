Aunque la decisión conocida por SEMANA tiene argumentación jurídica, y hay tratados internacionales que avalan esta decisión, el ICBF pasa por alto lo evidente: el niño tiene nacionalidad colombiana y posiblemente está en riesgo. Además, el mismo convenio de La Haya, en el cual se amparan para tomar esta decisión, plantea una excepción que advierte que el Estado requerido no está obligado a restituir al menor cuando exista un grave riesgo.

No obstante, en un documento firmado por Mónica del Pilar Bustos, defensora de Familia del Centro Especializado Revivir (del ICBF), da vía libre a sacar al menor del país y entrega la custodia a la funcionaria de la ONU, que trató de violar las leyes colombianas, Isabel Albaladejo.

Sin embargo, el aparte que más generó preocupación para la familia paterna del menor, que es colombiano, es que en esta decisión se avala lo que Albaladejo no pudo hacer violando la ley.

El caso

SEMANA había revelado este caso el 27 de febrero de este año y se presentaron irregularidades que no han sido resueltas, y dan cuenta de una posible influencia de Albaladejo, quien residió en Colombia y estuvo al frente, nada menos, que de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.

En ese momento, de forma totalmente irregular, el funcionario de Migración Colombia no verificó la autenticidad del documento y permitió el paso por la salida internacional y hasta le selló el pasaporte (ver foto).

Fue la familia paterna del menor, que armó un alboroto y logró demostrar el acto ilícito, la que frenó su salida del país. En este caso, la alta funcionaria de la ONU fue descubierta en flagrancia, pero las autoridades, en particular la Fiscalía, no hicieron nada.

¿Abuso?

SEMANA consultó al ICBF sobre esta decisión y respondieron que “en casos en los que se identifica que la residencia habitual de las niñas, niños y adolescentes no es Colombia (…) es necesario que el Estado colombiano, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales y a la cooperación jurídica internacional, solicite la intervención de la autoridad que hace las veces del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el país que se considera es la residencia habitual”.

El Instituto además argumentó que “una vez realizadas las valoraciones profesionales y la identificación que Colombia no es el país de residencia, se deberá acudir a la autoridad homóloga, atendiendo a la reciprocidad entre Estados y a la cooperación jurídica internacional. De esta manera, la entidad homóloga será la que continúe con las actuaciones administrativas o judiciales correspondientes que permitirán la garantía de derechos del niño, niña o adolescente”.

No obstante, la defensa de la familia paterna del menor, que presentó una acción de tutela contra la decisión, sostiene que “existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. La autoridad judicial o administrativa podrá, asimismo, negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la que resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones”. Esto no fue evaluado por el ICBF.

En referencia a los tratados internacionales, advierten que el Estado no está obligado a restituir al menor cuando, como en este caso, hay un dictamen que plantea abuso, el menor no quiere volver al país de residencia y en ese país (Honduras) no cuenta con más familia que su mamá.