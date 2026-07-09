Desde Chiquinquirá, Abelardo de la Espriella encomendó su Gobierno a la Virgen y se reunió con alto diplomático de Estados Unidos

En medio de los recorridos regionales que ha denominado “empalmes territoriales”, el presidente electo Abelardo de la Espriella visitó este jueves 9 de julio el municipio de Chiquinquirá, Boyacá, donde asistió a la tradicional eucaristía en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá y sostuvo un encuentro con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Hugo Guevara.

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La jornada comenzó con la celebración religiosa en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, considerada uno de los principales santuarios marianos del país. Allí, De la Espriella realizó una oración de consagración en la que pidió que su próximo gobierno sea guiado por la sabiduría, la justicia y el servicio a los colombianos.

Durante su intervención expresó que ponía “a los pies de la Virgen” el futuro de su administración y pidió fortaleza para gobernar con responsabilidad, además de encomendar el bienestar del país.

La visita había sido anunciada desde un día antes por el movimiento Defensores de la Patria, que invitó a los ciudadanos a acompañar al mandatario electo en la conmemoración de la Coronación de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia.

Uno de los hechos que marcó la jornada fue el mensaje publicado por la Embajada de Estados Unidos en Colombia. A través de su cuenta oficial en X, el encargado de negocios, Hugo Guevara, agradeció la invitación del presidente electo y destacó su visita al municipio boyacense.

“Tuve el gusto de visitar el municipio de Chiquinquirá. Agradezco al presidente electo Abelardo de la Espriella por la invitación a la eucaristía en la magnífica Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Estoy emocionado de comenzar a conocer este hermoso país y de trabajar juntos por una región más segura, fuerte y próspera”, escribió el diplomático.

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El encuentro se produjo pocos días después de que De la Espriella recibiera en Barranquilla a una delegación de altos funcionarios estadounidenses para abordar asuntos relacionados con cooperación bilateral, seguridad, lucha contra el crimen organizado y fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.

Con esta visita, el presidente electo continúa su agenda en diferentes regiones del país mientras avanza la preparación para asumir oficialmente la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto.