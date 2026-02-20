Política

Congresistas radican moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por crisis en el sistema de salud

Según el documento existen fallas graves en la dirección, seguimiento y control del sistema de salud que comprometen la garantía del derecho a la salud.

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 9:50 a. m.
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, expidió un decreto para impulsar temas de la reforma, mientras que Armando Benedetti, ministro del Interior, insiste en una concertación. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

La congresista Jennifer Pedraza, apoyada por el representante Juan Carlos Lozada, radicó una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al considerar que existen fallas graves en la dirección, seguimiento y control del sistema de salud que comprometen la garantía del derecho fundamental a la salud en Colombia.

La solicitud fue presentada ante la Cámara de Representantes de Colombia y pide programar un debate de control político para examinar la gestión del funcionario y determinar eventuales responsabilidades políticas.

Entre los principales argumentos expuestos, la congresista señaló el aumento sostenido de las acciones de tutela relacionadas con la negación o entrega tardía de medicamentos y servicios médicos.

Según el documento, este mecanismo judicial, que debería ser excepcional, se ha convertido en una vía recurrente para que los pacientes accedan a tratamientos que el sistema está obligado a garantizar de forma oportuna.

Además, advirtieron los firmantes, sobre la crisis en el acceso y la continuidad en la entrega de medicamentos, con reportes de interrupciones en tratamientos crónicos, retrasos en la asignación de citas y dificultades en la dispensación.

Estas situaciones, indicaron, han generado protestas ciudadanas y alertas institucionales, especialmente en pacientes con enfermedades de alto costo que dependen de terapias permanentes.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Bogotá y candidata al Senado por la coalición Ahora Colombia.
La moción también cuestiona la capacidad del Ministerio para ejercer una supervisión efectiva sobre el sistema, en medio de la crisis financiera de varias entidades de salud y los problemas en el flujo de recursos.

Según los representantes, la falta de respuestas estructurales frente a esta situación evidencia fallas en el ejercicio de las competencias de dirección y control del sector.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuestionado por el manejo del sector en el departamento de Caquetá.
Otro de los puntos mencionados hace referencia a declaraciones públicas del ministro que, según los firmantes, fueron percibidas por organizaciones de pacientes y familiares como irrespetuosas o carentes de empatía frente a casos de personas afectadas por las fallas del sistema.

En su conclusión, los congresistas sostienen que el aumento de tutelas, la crisis en la entrega de medicamentos y la insuficiencia de medidas correctivas configuran un escenario de responsabilidad política. Por ello, solicitaron que la Cámara adelante el debate y adopte la decisión que corresponda frente a la permanencia del ministro en el cargo.

