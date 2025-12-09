Denuncian supuesto despilfarro en el Ministerio de la Igualdad: “Creado para pagar favores políticos”

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, encendió las alarmas por un supuesto despilfarro de recursos públicos en el Ministerio de la Igualdad.

La interpretación de Cabal es que en esa entidad habría un descontrol burocrático y financiero que el Gobierno Petro buscaría prolongar con una iniciativa que pretende “resucitarlo”, pues se recordará que su creación fue tumbada por la Corte Constitucional.

Según datos que adquirió la senadora a través de la Subdirección de Talento Humano y de Contratación, esta cartera pasó de tener 73 funcionarios en 2023 a 539, en lo que va corrido del 2025.

Al poner la lupa sobre estos números, se supo que el costo de la nómina aumentó de 2.034 millones de pesos en ese mismo período a 56.724 millones de pesos en esta vigencia, así:

2023 : 73 empleados y nómina por 2.034 millones de pesos.

: 73 empleados y nómina por 2.034 millones de pesos. 2024 : 488 empleados y nómina por 35.660 millones de pesos.

: 488 empleados y nómina por 35.660 millones de pesos. 2025 (a noviembre): 539 empleados y nómina por 56.724 millones de pesos.

Para Cabal, estas cifras evidencian un crecimiento de más del 650 por ciento en personal y de caso 2.700 por ciento en gasto durante dos años, “sin que hasta ahora el país vea resultados concretos en política pública, programas efectivos o impacto social real”.

Senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. | Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ

La queja de la senadora del Centro Democrático es que el ministerio, ante la ausencia de resultados, se habría convertido en una maquinaria política para pagar favores, presuntamente, de esa índole.

“Esta es una entidad sin resultados, convertida en fortín burocrático. Un elefante blanco creado para pagar favores políticos mientras los colombianos enfrentan inseguridad, desempleo y pobreza”, agregó la precandidata presidencial.

Ante la idea del Gobierno Petro de revivir el Ministerio de la Igualdad, ella anticipó que se opondrá desde el Legislativo. La iniciativa, por ahora, está frenada y el Ejecutivo quiere que se dé la discusión.

“Un embeleco petrista para meterle la mano al bolsillo de los ciudadanos”, dijo Cabal, quien agregó que, de ganar las elecciones presidenciales en 2026, desmontará su creación.

Esta cartera ha contado con tres ministros. La primera en llegar fue la vicepresidenta Francia Márquez; el segundo fue Carlos Rasero, que salió por diferencias con Gustavo Petro; y el tercero, que se mantiene en el cargo, es Juan Carlos Florián.