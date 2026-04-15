España sorprendió al poner a la venta un submarino por poco más de 130.000 euros

La reciente subasta del submarino S-74 Tramontana, por un precio base de poco más de 138.000 euros, ha captado la atención pública, pero esta cifra podría ser solo la punta del iceberg de una transformación mucho más profunda.

¿Un submarino por 130.000 euros?

El Tramontana, un submarino veterano con casi 40 años de servicio y protagonista de hitos como la crisis del islote Perejil, ha sido destinado al desguace para recuperar metales valiosos de su interior.

El BOE anunció la venta del submarino Tramontana como chatarra, con un precio base de 138.468 euros. Para participar en la subasta, los interesados debían pagar una fianza inicial de unos 27.000 euros, equivalente al 20 %, que también será el valor de la garantía final según el precio alcanzado.

El BOE sacó a subasta el Tramontana como chatarra por 138.468 euros Foto: Gobierno de España

Con 68 metros de eslora y capacidad para operar 45 días sin emerger, este buque fue la columna vertebral de la fuerza submarina española hasta su baja en 2024.

Sin embargo, mantener estas unidades como buques-museo o activos de reserva resulta económicamente insostenible para el presupuesto público. La venta como chatarra, aunque pueda parecer un final amargo para una pieza histórica, es el paso necesario para liberar recursos y espacio en los muelles de la Armada.

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Un puzle de 94.000 millones y 79 programas

La jubilación del Tramontana forma parte de un ambicioso ciclo de renovación, pues actualmente España ejecuta 79 programas de modernización de defensa valorados en un total de 94.000 millones de euros.

Este plan masivo, además de incluir la llegada de los nuevos submarinos clase S-80, también contempla la incorporación de fragatas de última generación, vehículos blindados y sistemas de misiles avanzados.

Este esfuerzo inversor busca posicionar a las Fuerzas Armadas en la vanguardia tecnológica, sustituyendo diseños franceses de los años 80 por tecnología de soberanía nacional, como el S-81 Isaac Peral.