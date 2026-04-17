Trump anuncia inminente la revelación de archivos ovni y promete “documentos muy interesantes”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes, 17 de abril, que su administración avanza en la divulgación de documentos oficiales relacionados con los ovnis y fenómenos aéreos no identificados.

Durante una intervención pública, el mandatario indicó que el proceso ya está en marcha y que han encontrado “muchos documentos muy interesantes”. Además, anticipó que los primeros archivos serán publicados en el corto plazo. “Los primeros lanzamientos comenzarán muy, muy pronto”, afirmó.

Trump también señaló que el tema ha generado gran curiosidad entre la población. “Es algo que realmente cautiva la mente”, dijo, al referirse al creciente interés por estos fenómenos que durante décadas, han estado rodeados de misterio.

Una desclasificación que genera expectativa

El anuncio se produce en medio de un renovado interés por conocer información oficial sobre estos fenómenos. Según el propio mandatario, la iniciativa busca dar respuesta a las múltiples preguntas que han surgido en torno a los llamados FANI.

Trump señaló que “para empezar a lanzar archivos de gobierno relacionados con los UFOs y fenómenos aéreos inexplicables”.

🇺🇸🛸 | AHORA: Trump sobre la divulgación de ovnis: "Encontramos muchos documentos muy interesantes, debo decir— y los primeros lanzamientos comenzarán muy muy pronto." pic.twitter.com/vbZwQtfI8X — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 17, 2026

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el contenido de los documentos, la promesa de su publicación ha despertado expectativa sobre posibles hallazgos o explicaciones que puedan arrojar nueva luz sobre estos eventos.

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Un debate que ya venía tomando fuerza

Este anuncio se conecta con declaraciones recientes del vicepresidente JD Vance, quien aseguró que el gobierno estaba trabajando en la divulgación de archivos sobre ovnis. En ese contexto, también generó polémica al sugerir que estos fenómenos podrían tener un origen ‘demoniaco’.

Frente a estas afirmaciones, el astrofísico Avi Loeb defendió la necesidad de abordar el tema desde la evidencia científica, señalando que aún no existen respuestas definitivas y que es fundamental continuar investigando.

“Mi perspectiva no se centra en demonios, sino más bien en extraterrestres”, comentó el astrofísico.