El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, causó furor en redes sociales este fin de semana, después de referirse por primera vez a los extraterrestres, tras dejar su cargo como presidente del país norteamericano.

El exmandatario estadounidense aseguró que los extraterrestres son reales pero que no tiene idea donde están. Las declaraciones las dio durante su aparición en un podcast publicado el pasado sábado, 14 de febrero.

“Son reales, pero no los he visto”, le dijo Obama al YouTuber Brian Tyler Cowen después de que le preguntara sobre los extraterrestres.

Former President Obama CONFIRMED aliens are real... WTF? pic.twitter.com/YPbzGbZbGG — DramaAlert (@DramaAlert) February 14, 2026

El expresidente no ofreció más detalles sobre qué quiere decir con “real” (y no se hicieron preguntas de seguimiento sobre el tema), pero aprovechó su aparición para poner en duda varias teorías de larga data sobre dónde podrían estar.

“No los tienen retenidos en el Área 51, no hay ninguna instalación subterránea, a menos que exista una enorme conspiración y se la hayan ocultado al presidente de los Estados Unidos”, dijo Obama.

El Área 51 es una instalación militar altamente secreta de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ubicada en el desierto de Nevada, dentro del polígono de pruebas de Nevada Test and Training Range.

Durante décadas, el gobierno negó su existencia, lo que alimentó teorías sobre ovnis y tecnología extraterrestre. En realidad, ha sido utilizada para probar aeronaves experimentales y proyectos clasificados, como el avión espía U-2 durante la Guerra Fría.

Réplica de los carteles de la Instalación de la Fuerza Aérea de EE. UU. que rodean el Área 51. Estas réplicas se encuentran en el Centro de Investigación Extraterrestre en la Ruta Estatal 375 de Nevada. Foto: Getty Images/iStockphoto

El interés en un posible contacto extraterrestre con la Tierra ha aumentado en los últimos años después de que una serie de documentos gubernamentales revelaran varios avistamientos de aeronaves misteriosas.

Imágenes de radar filtradas tomadas por drones Reaper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hace 13 años supuestamente muestran Fenómenos Anómalos No Identificados (UAPs), el nuevo término del gobierno para los OVNIs, volando en el Medio Oriente.

Después de las polémicas declaraciones de Obama, el ex jefe de Estado hizo la aclaración en Instagram, después de que sus comentarios sobre la existencia de extraterrestres.

“Estadísticamente, el universo es tan vasto que hay muchas probabilidades de que haya vida ahí fuera. Pero las distancias entre los sistemas solares son tan grandes que la probabilidad de que hayamos sido visitados por extraterrestres es baja”.

Elexpresidente se vio envuelto en polémica tras sus declaraciones sobre los Aliens. Foto: Getty Images

“Y durante mi presidencia no vi ninguna evidencia de que extraterrestres hayan contactado con nosotros. ¡De verdad!”, añadió.

En 2017, POLITICO informó que el gobierno estadounidense había establecido un programa multimillonario para investigar objetos voladores no identificados. En 2020, el Pentágono publicó tres videos cortos que muestran lo que parecen ser ovnis.