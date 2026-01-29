¿Hemos encontrado a los extraterrestres? Una inquietante teoría reveló que podrían vivir atrapados bajo océanos subterráneos

Uno de los grandes misterios de la humanidad es la posible existencia de vida extraterrestre. Hasta ahora, este interrogante no ha podido resolverse, pese a los numerosos estudios y observaciones realizados por la comunidad científica y expertos en el tema. Sin embargo, algunas pistas y nuevas teorías continúan alimentando el debate y podrían abrir caminos inesperados.

Durante décadas, los especialistas en vida extraterrestre han analizado distintos fenómenos del universo en busca de señales que permitan comprender si estamos solos. En ese contexto, una hipótesis plantea que la vida extraterrestre podría existir, pero permanecer oculta bajo océanos subterráneos, sin posibilidad de emerger a la superficie.

¿Los extraterrestres viven bajo océanos subterráneos?

La llamada paradoja de Fermi parte de una idea aparentemente contradictoria: si el universo es tan vasto y antiguo, estadísticamente debería albergar vida extraterrestre; sin embargo, no existen pruebas concluyentes de su existencia. Frente a esta incógnita, una teoría sugiere que esos seres podrían existir, pero atrapados en mundos donde no pueden comunicarse ni explorar el espacio exterior.

La existencia de vida fuera de la Tierra sigue siendo una de las mayores incógnitas de la humanidad. Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

En nuestro sistema solar, lunas como Europa, Titán y Encelado cuentan con océanos de agua líquida bajo gruesas capas de hielo. Estos cuerpos no dependen del calor del Sol, sino de la energía generada por fuerzas gravitatorias internas, lo que ha transformado la forma en que la ciencia concibe la posibilidad de vida más allá de la Tierra.

Pero ¿qué es exactamente la paradoja de Fermi? Enrico Fermi, destacado físico italiano, realizó importantes aportes a diversas áreas de la física y se hizo conocido por su habilidad para realizar estimaciones rápidas a partir de supuestos simples, conocidos como “problemas de Fermi”. En 1950, durante una conversación informal con colegas, reflexionó sobre la probabilidad de que existieran civilizaciones extraterrestres avanzadas.

Fermi razonó que, dada la enorme cantidad de estrellas en la galaxia —muchas de ellas más antiguas y similares al Sol—, algunas deberían tener planetas capaces de albergar vida. En ciertos casos, esa vida podría haber evolucionado hasta convertirse en civilizaciones tecnológicamente avanzadas, capaces incluso de viajar por el espacio. Entonces surgió la gran pregunta: si todo esto es posible, ¿por qué no hemos visto ninguna señal?

Según Alan Stern, los mundos con océanos subterráneos podrían ser incluso más favorables para la vida que los planetas similares a la Tierra. Esto se debe a que no dependen de una estrella, de una órbita estable ni de una atmósfera. Bajo una gruesa corteza de hielo, el agua, la energía y la química compleja pueden desarrollarse de forma aislada y protegida de la radiación y de eventos extremos.

Lunas como Europa, Titán y Encelado poseen océanos de agua líquida bajo capas de hielo, mantenidos por energía interna y no por el calor solar. Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, esa misma protección supone un aislamiento casi total. Cualquier forma de vida, incluso inteligente, crecería sin conocer el cielo ni el universo, con serias limitaciones para desarrollar tecnología o comunicación avanzada. De este modo, podrían existir civilizaciones completas bajo el hielo sin dejar señales detectables, una idea que encaja con la paradoja de Fermi: el universo podría estar lleno de vida, pero en lugares que nunca miran hacia las estrellas.

Aun así, esta hipótesis no afirma la existencia de civilizaciones submarinas altamente desarrolladas. Por el contrario, reconoce las enormes dificultades para que surja una inteligencia tecnológica en entornos oceánicos. En ese escenario, la forma de vida más probable sería simple o comparable a la de animales marinos complejos, con cierto nivel de conciencia, pero sin capacidad tecnológica.