Lo que durante tres siglos se consideró simplemente una pieza más en las colecciones de minerales de Alemania, ha resultado ser una de las anomalías más fascinantes de la ciencia moderna.

Equipo de científicos de la Nasa desmiente una teoría clave sobre el agua en la Tierra

El meteorito de Steinbach recuperado originalmente en 1724 permaneció en un segundo plano hasta que un reciente análisis reveló que en su interior hay un material con propiedades imposibles de encontrar en la naturaleza.

Un material que desafía las leyes conocidas de la conductividad térmica

En la física de materiales tradicional, el calor se desplaza siguiendo reglas predecibles: mientras que en los cristales la conductividad térmica decae al subir la temperatura, en los vidrios ocurre justamente lo contrario. Sin embargo, la tridimita meteórica detectada en esta roca espacial ignora ambas normas.

Investigadores de la Universidad de la Sorbona confirmaron que este material mantiene una transferencia de calor prácticamente invariable en un rango que va de los 80 a los 380 kelvin.

Un material hallado en el meteorito rompe las reglas conocidas sobre cómo se comporta el calor. Foto: Piemags

Al no mejorar ni empeorar su capacidad conductora ante el cambio térmico esta sustancia estaría fuera de los patrones universales de comportamiento físico conocidos en la actualidad.

El “estado híbrido” que la matemática predijo

El secreto de este fenómeno reside en una configuración atómica inédita que no es ni totalmente ordenada ni completamente caótica. Se trata de un estado híbrido que funciona como un puente entre la estructura de un cristal y la de un vidrio.

Este hallazgo en el meteorito alemán ha servido para validar experimentalmente una teoría propuesta en 2019 por el físico Michele Simoncelli.

Joven asegura que parte de un meteorito cayó en su casa y ahora tiene una extraña criatura

Un motor para la eficiencia industrial y económica

Más allá del hito científico, el descubrimiento tiene implicaciones económicas profundas debido a su potencial aplicación en la industria terrestre. Dado que estructuras similares se han detectado en Marte y se forman bajo presiones y temperaturas extremas, existe la posibilidad de que procesos como la siderurgia o la metalurgia puedan replicar este material de forma controlada.

Su posible uso industrial abriría la puerta a procesos más precisos y menos contaminantes. Foto: Fred Kruijen

De lograrse su producción industrial, la capacidad de regular el flujo térmico con una exactitud quirúrgica permitiría:

Reducir drásticamente las pérdidas de energía en hornos de alta intensidad.

en hornos de alta intensidad. Disminuir las emisiones contaminantes de sectores industriales pesados.

Optimizar procesos que hasta ahora estaban limitados por la inestabilidad térmica de los materiales convencionales.

Este fragmento de piedra espacial, ignorado por generaciones, demuestra hoy que las soluciones para los retos energéticos del futuro podrían haber estado esperando durante trescientos años en una simple roca alemana.