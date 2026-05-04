Histórico navegador se despide tras 30 años: adiós definitivo de un buscador popular de internet

Durante años fue una de las puertas de entrada a internet para millones de personas. Hoy, ese capítulo llega a su fin. El buscador Ask.com anunció su cierre definitivo tras tres décadas de funcionamiento, en una decisión tomada por su empresa matriz, IAC, como parte de una reestructuración de su negocio digital.

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El servicio dejó de operar oficialmente el 1 de mayo de 2026, poniendo fin a una historia que comenzó en los años 90, cuando navegar por la web era muy distinto a como se conoce hoy.

Un adiós con tono nostálgico

El anuncio no fue frío ni técnico. Por el contrario, estuvo cargado de un mensaje emocional dirigido a quienes usaron la plataforma durante años. “Toda gran búsqueda debe llegar a su fin”, inicia el comunicado, en el que también se reconoce el trabajo de los equipos que hicieron posible el funcionamiento del sitio.

Con un tono cercano, la compañía agradeció a quienes usaron el servicio durante años. Foto: Ask.com

La compañía agradeció tanto a sus empleados como a los usuarios que confiaron en el servicio: “A los millones que preguntaron… gracias por su infinita curiosidad, su lealtad y su confianza”. La despedida incluso hace referencia al icónico personaje que acompañó sus inicios, dejando claro que su legado permanece en la memoria digital.

De pionero a recuerdo de otra era

Antes del dominio de gigantes como Google o Bing, Ask.com destacó por algo simple pero innovador: permitir que las personas hicieran preguntas completas, como si conversaran con alguien. En una época donde la tecnología era menos intuitiva, esa idea marcó diferencia.

Antes del dominio de Google y Bing, Ask.com innovó al permitir preguntas completas en internet. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Sin embargo, con el paso del tiempo, la forma de buscar información cambió. Nuevas herramientas, más rápidas y precisas, fueron desplazando a plataformas tradicionales. Ask.com quedó rezagado frente a un ecosistema digital cada vez más competitivo.

Su cierre no solo representa el fin de un sitio web, sino también el cierre simbólico de una etapa en la evolución de internet, cuando hacer una pregunta en línea comenzaba a convertirse en algo cotidiano.