El cambio histórico de Google: el botón que revoluciona las búsquedas para siempre

Google presenta una función inédita que podría transformar la manera en que las personas interactúan con su buscador.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

14 de octubre de 2025, 10:35 p. m.
La experiencia de búsqueda en Internet entra en una nueva etapa con la llegada de una herramienta que responde como si dialogara con el usuario.
El gigante tecnológico da un paso firme hacia el futuro al integrar la inteligencia artificial directamente en sus resultados. | Foto: Google - Semana

Tres años después del surgimiento de ChatGPT y la expansión de la inteligencia artificial generativa, Google se suma a la revolución tecnológica con una renovación, pues ahora su clásica interfaz blanca, reconocida durante más de dos décadas, incorpora ahora un nuevo botón que promete cambiar todo, el botón “Modo IA”.

Al activar este botón, los usuarios pueden mantener una conversación directa con el buscador y recibir respuestas en formato de chat, las cuales en la mayoría de los casos son consultadas por fuentes, haciéndolas más humanas y explicativas.

Este nuevo modo se habilita cuando se realiza una búsqueda desde el navegador y se encuentra a la izquierda de las opciones tradicionales como “Todo”, “Noticias” o “Videos”.

De acuerdo con Google, esta función ofrece resultados más precisos, comprensibles y adaptados al lenguaje natural.

Un nuevo asistente en el navegador tradicional

A diferencia del buscador convencional, el Modo IA permite que se realicen preguntas complejas o abiertas y a su vez recibir explicaciones, las cuales se pueden continuar como conversación con nuevas consultas relacionadas.

Google explica que esta herramienta aprovecha los avances de su modelo Gemini, que destaca por su capacidad de razonamiento y por ser multimodal: “Es tan sencillo como tocar el icono del micrófono y hacer tu consulta. O también puedes hacer una foto o subir una imagen y hacer tu pregunta“.

La inteligencia artificial se integra en el motor de búsqueda más usado del mundo, modificando la rutina digital de millones de personas.
En el nuevo Modo IA, Google ofrece respuestas completas acompañadas de enlaces a páginas web, videos y redes sociales relacionadas con la consulta. | Foto: Google - Semana

Además de ofrecer respuestas directas, también incluye enlaces para redireccionar hacia otros sitios web, redes sociales o fuentes que Google considera útiles para ampliar la información.

Funciona como un asistente que comprende la intención de la búsqueda y entrega un resumen instantáneo de lo más relevante.

Contexto: Nano Banana, la IA de Google para crear imágenes, estaría preparándose para llegar a dos populares aplicaciones

Podría ser el fin del “googlear” tradicional

El lanzamiento del Modo IA marca un antes y un después en la historia del buscador, con un solo clic, los usuarios podrán obtener la información que buscan en cuestión de segundos, sin tener que saltar de página en página.

Google introduce capacidades de agente en el modo IA del buscador.
Google introduce capacidades de agente en el modo IA del buscador. | Foto: Europa Press (GOOGLE)

Sin embargo, este avance también crea un debate, la facilidad para acceder a respuestas inmediatas podría reducir el tráfico hacia otros portales como blogs, medios y sitios informativos que dependen del posicionamiento en los resultados clásicos.

Google cambia concepto de búsqueda, de ser una herramienta para encontrar enlaces, pasa a convertirse en una plataforma capaz de razonar, resumir y dialogar.

