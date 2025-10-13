Nano Banana, la IA de Google para crear imágenes, estaría preparándose para llegar a dos populares aplicaciones

La inteligencia artificial no deja de sorprender, y Google ha sabido llevarla a otro nivel con la llegada de Gemini, su propio chatbot, capaz de ejecutar múltiples tareas de gran utilidad en la vida cotidiana. Gracias a estas herramientas, muchos usuarios las utilizan para realizar acciones diarias, como hacer preguntas, pedir sugerencias o solicitar la creación de imágenes personalizadas.

En los últimos meses, la generación de imágenes mediante inteligencia artificial se ha convertido en una tendencia viral en redes sociales. Miles de internautas disfrutan explorando las posibilidades creativas que ofrecen estas tecnologías. Una de las herramientas más populares en este campo es “Nano Banana”, pero ¿cómo funciona y qué permite hacer exactamente?

Nano Banana se ha vuelto viral por su capacidad para crear imágenes que van más allá de lo común. La herramienta brinda a los usuarios la posibilidad de revivir recuerdos o materializar ideas imaginadas, incluso recreando escenas con artistas, personajes famosos o personas con las que sería imposible tomarse una fotografía real. En este sentido, la IA actúa como un puente entre la imaginación y la realidad visual.

Gemini es el chatbot de inteligencia artificial proporcionado por Google. | Foto: Anadolu via Getty Images

Según la propia compañía, “la última versión de generación de imágenes por IA, Nano Banana, permite convertir una sola foto en innumerables creaciones nuevas. Incluso se pueden subir varias imágenes para combinar escenas o ideas. Además, ahora entiende mejor las instrucciones, lo que facilita dar vida a las ideas del usuario”.

Una buena noticia para los aficionados a esta tecnología es que Google estaría planeando integrar su inteligencia artificial en dos de sus aplicaciones más utilizadas. De acuerdo con el portal Android Authority, la compañía buscaría ampliar su editor de imágenes incorporándolo en Google Lens y Circle.

El análisis realizado sobre la versión 16.40.18.sa.arm64 de la aplicación de Google para Android sugiere que la actualización aún está en desarrollo, pero ofrecerá una interfaz renovada para Google Lens, que sumará nuevas funciones a las ya conocidas de “Búsqueda” y “Traducción”. Entre las novedades se incluirán las opciones “Live” y “Nano Banana Create”.

Gemini permite crear imágenes muy realistas, una tendencia que se ha viralizado en redes sociales. | Foto: agencia 123rf

Al activar por primera vez Nano Banana, la aplicación mostrará una animación de bienvenida que invita al usuario a capturar, crear y compartir, anticipando una experiencia más interactiva y creativa dentro del ecosistema de Google.