Google Maps se actualiza con Gemini: ahora permite preguntar rutas y lugares como si fuera un chat

Google ha integrado su modelo de inteligencia artificial con el objetivo de transformar la forma en que los usuarios buscan información dentro de la aplicación.

Redacción Tecnología
13 de marzo de 2026, 7:57 a. m.
Google Maps cambia la forma tradicional de buscar en el mapa, ya que evita revisar manualmente múltiples resultados y reseñas.
Google Maps cambia la forma tradicional de buscar en el mapa, ya que evita revisar manualmente múltiples resultados y reseñas. Foto: Getty Images

Google Maps se ha actualizado para incorporar nuevas funciones impulsadas por Gemini que permiten explorar mapas mediante conversación natural y mejorar la experiencia de conducción con una nueva navegación inmersiva. Esta muestra los trayectos con mapas tridimensionales e imágenes reales.

Google integra Gemini en Maps con una navegación mejorada para peatones y ciclistas

La integración de inteligencia artificial en el servicio de navegación de Google busca ahorrar tiempo a los usuarios. Gracias a esta tecnología, ya no será necesario revisar numerosos establecimientos y reseñas para encontrar la información que se necesita.

Esto es posible gracias a “Pregunta a Maps”, una nueva función que permite buscar lugares específicos mediante preguntas formuladas de manera conversacional, ampliando así la forma en que los usuarios interactúan con el servicio.

Por ejemplo, se puede preguntar: “Mi teléfono se está quedando sin batería, ¿dónde puedo cargarlo sin tener que hacer una larga fila para un café?” o “Voy al Gran Cañón, la Curva de la Herradura y las Dunas de Coral. ¿Recomiendas alguna parada en el camino?”, como explica Google en su blog.

Gemini 3.1 Pro está disponible desde este jueves en versión preliminar.
Google Maps incorpora nuevas funciones impulsadas por la inteligencia artificial de Gemini. Foto: Getty Images

Las respuestas incluyen indicaciones de ruta, tiempos estimados de llegada y recomendaciones de expertos, basadas en la información de más de 300 millones de lugares y en las reseñas de una comunidad que cuenta con más de 500 millones de colaboradores.

La función “Pregunta a Maps” comenzó a implementarse este jueves en Estados Unidos e India y está disponible en la aplicación para Android e iOS. Google ha asegurado que próximamente también llegará a la versión de escritorio.

Google Maps se vuelve más inteligente

Google Maps también introduce una nueva experiencia de conducción con la navegación inmersiva, que ofrece indicaciones de ruta más realistas sobre un mapa tridimensional con información actualizada.

La aplicación no solo sirve para navegar, sino que integra herramientas avanzadas que muchos usuarios aún desconocen.
La actualización permite interactuar con los mapas mediante conversación natural, facilitando las búsquedas. Foto: Getty Images

Esta mejora visual está impulsada por Gemini, que utiliza imágenes recientes de Street View y fotografías aéreas para generar un entorno más detallado. Además, incorpora un sistema de zoom inteligente que facilita la visualización del recorrido.

La aplicación también informará sobre posibles desventajas de las rutas alternativas, por ejemplo si implican más tiempo de viaje aunque tengan menos tráfico, e indicará en tiempo real las incidencias que surjan en el camino gracias a las contribuciones de la comunidad.

La navegación inmersiva está disponible desde este jueves en Estados Unidos. Google ha indicado que la función se ampliará en los próximos meses a dispositivos iOS y Android compatibles, así como a CarPlay, Android Auto y vehículos con Google integrado.

*Con información de Europa Press