Un clásico JRPG regresaría a consolas de videojuegos: filtran remaster de Tales of Eternia

El organismo de clasificación europeo PEGI ha listado una versión remasterizada de Tales of Eternia, lo que sugiere que Bandai Namco se prepara para traer de vuelta esta entrega clásica.

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Un descuido oficial revela el futuro del título

El registro detectado en el sistema de calificación por edades menciona específicamente a Nintendo Switch como una de las plataformas que recibirá el juego. Aunque este tipo de filtraciones suelen ser el preludio de un anuncio inminente, hasta ahora no existe una confirmación oficial por parte de la desarrolladora.

Se especula que la presentación formal podría tener lugar durante los eventos programados para la primavera, ampliando posiblemente el lanzamiento a otros sistemas actuales.

De la primera PlayStation a la portabilidad actual

Tales of Eternia es un RJPG (Japanese Role-Playing Game) que debutó originalmente en el año 2000 para la consola PlayStation en Japón, llegando a territorio estadounidense bajo el nombre de Tales of Destiny II. Años más tarde, en 2006, el juego recibió una adaptación para PSP que permitió su llegada a regiones como Europa y Australia.

Aquella versión tuvo mejoras técnicas entre las cuales estaba la reducción en los tiempos de carga y la resolución para adaptarse al formato de la pantalla panorámica.

Antes de anunciarse oficialmente se revela que Tales of Eternia Remastered está en camino de #NintendoSwitch. pic.twitter.com/kQtChZRSaA — Gustavo Rebollar (@U_Nintendo) May 1, 2026

A diferencia de otros éxitos recientes de la marca que utilizan entornos tridimensionales, este título se caracteriza por su estética JRPG en 2D, destacando en una era donde la industria se volcaba masivamente hacia los gráficos en 3D.

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Una pieza clave en el aniversario de la franquicia

Este movimiento estratégico forma parte de las celebraciones por el 30 aniversario de la saga Tales of. Bandai Namco ha mantenido una tendencia constante de actualizar sus entregas emblemáticas, habiendo lanzado previamente versiones modernas de títulos como Tales of Graces f, Tales of Xillia y Tales of Berseria.

Aunque Tales of Eternia no siempre ha sido mencionado entre los juegos más icónicos de la serie, los expertos consideran que es una pieza irremplazable en su evolución histórica.