Inesperado descubrimiento en el espacio: detectan una atmósfera en un pequeño objeto donde parecía imposible

Un equipo de astrónomos del Observatorio Astronómico NAOJ Ishigakijima (Japón), tanto profesionales como aficionados, descubrieron indicios de una atmósfera tenue alrededor de un pequeño cuerpo en el sistema solar exterior.

Tal y como se publica en Nature Astronomy el objeto es tan pequeño que no debería tener una atmósfera estable, lo que plantea interrogantes sobre cuándo y cómo se formó. Futuras observaciones para caracterizar mejor la atmósfera ayudarán a resolver estos misterios.

Descubrieron indicios de una atmósfera tenue alrededor de un pequeño cuerpo en el sistema solar exterior. Foto: Getty Images

En las regiones frías del sistema solar exterior se encuentran miles de pequeños objetos conocidos como objetos transneptunianos (OTN), debido a que se ubican fuera de la órbita de Neptuno. Se ha observado una atmósfera tenue alrededor de Plutón, el OTN más famoso, pero los estudios de otros OTN han arrojado resultados negativos. La mayoría de los OTN son tan fríos y su gravedad superficial tan débil que no se espera que retengan atmósferas.

Pero a los astrónomos les gusta esperar lo inesperado, así que aprovecharon un afortunado “experimento natural” para buscar una atmósfera alrededor de un TNO conocido como (612533) 2002 XV 93. Este objeto, abreviado como 2002 XV 93, tiene un diámetro de aproximadamente 500 km. Como referencia, el diámetro de Plutón es de 2.377 km. La órbita de 2002 XV 93 es tal que, visto desde Japón, pasó directamente frente a una estrella el 10 de enero de 2024.

El misterioso virus que mantiene varado a un crucero en altamar: nuevos hallazgos científicos encienden las alarmas

A medida que la estrella desaparece tras 2002 XV 93, podría desvanecerse gradualmente, lo que indicaría que la luz se atenúa al pasar a través de una atmósfera delgada; o podría desaparecer repentinamente al deslizarse tras la superficie sólida del OTN.

El equipo de astrónomos profesionales y aficionados, liderado por Ko Arimatsu del Observatorio Astronómico NAOJ Ishigakijima, observó la estrella 2002 XV 93 mientras pasaba frente a ella desde varios lugares de Japón. Los datos obtenidos son consistentes con la atenuación causada por la atmósfera.

Ilustración digital del sistema solar. Foto: Getty Images

Los cálculos indican que la atmósfera que rodea a 2002 XV 93 tiene una vida útil inferior a 1.000 años, a menos que se regenere. Por lo tanto, debe haberse formado o regenerado recientemente. Las observaciones del Telescopio Espacial James Webb no muestran indicios de gases congelados en la superficie de 2002 XV 93 que pudieran sublimarse para formar una atmósfera.

Una posibilidad es que algún evento haya traído gases congelados o líquidos desde el interior del objeto transneptuniano hasta la superficie. Otra posibilidad es que un cometa impactara contra 2002 XV 93, liberando gas que formó una atmósfera temporal. Se necesitan más observaciones para distinguir entre estos dos escenarios.

*Con información de Europa Press.